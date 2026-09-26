За подібне потрібно дискваліфікувати: Норріс розкритикував за безвідповідальність Колапінто

Пілот Макларен Ландо Норріс закликав Міжнародну автомобільну федерацію (FIA) до жорсткіших покарань за небезпечне керування.

Про це він заявив після інциденту на 36 колі Гран-прі Азербайджану, де сталася масова аварія за участю болідів Альпін та Норріса.

Франко Колапінто врізався у П'єра Гаслі та Ландо Норріса під час поновлення гонки після першої перерви через виїзд автомобіля безпеки, спричиненої аварією Алекса Албона. У підсумку всі учасники епізоду достроково завершили гонку.

"Я вважаю, що FIA повинна діяти суворіше і почати дискваліфікувати за подібне. Це просто безвідповідальність з боку пілотів. Це коштує величезних грошей, всі деталі моєї машини тепер у смітті. Пілотів потрібно просто дискваліфікувати, тому що це не той рівень водіння, який заслуговує бути у Формулі-1", – заявив Норріс.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.