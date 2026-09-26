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За подібне потрібно дискваліфікувати: Норріс розкритикував за безвідповідальність Колапінто

Олександр Булава — 26 вересня 2026, 16:45
За подібне потрібно дискваліфікувати: Норріс розкритикував за безвідповідальність Колапінто
Ф1

Пілот Макларен Ландо Норріс закликав Міжнародну автомобільну федерацію (FIA) до жорсткіших покарань за небезпечне керування.

Про це він заявив після інциденту на 36 колі Гран-прі Азербайджану, де сталася масова аварія за участю болідів Альпін та Норріса.

Франко Колапінто врізався у П'єра Гаслі та Ландо Норріса під час поновлення гонки після першої перерви через виїзд автомобіля безпеки, спричиненої аварією Алекса Албона. У підсумку всі учасники епізоду достроково завершили гонку.

"Я вважаю, що FIA повинна діяти суворіше і почати дискваліфікувати за подібне. Це просто безвідповідальність з боку пілотів. Це коштує величезних грошей, всі деталі моєї машини тепер у смітті. Пілотів потрібно просто дискваліфікувати, тому що це не той рівень водіння, який заслуговує бути у Формулі-1", – заявив Норріс.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.

Формула 1 Ландо Норріс

Ландо Норріс

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