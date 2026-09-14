Можу пити, що хочу: Норріс різко відреагував на зауваження у Формулі-1 через обраний напій

Пілот McLaren Ландо Норріс потрапив у кумедний епізод після фінішу Гран-прі Іспанії Формули-1 у Мадриді.

Як повідомляє The Sun, британець у кімнаті для пілотів після завершення гонки пив Coca-Cola, коли отримав зауваження від співробітника через спонсорські зобов'язання Формули-1.

Норріс не залишив зауваження без відповіді. Після того, як він сів між Кімі Антонеллі та Максом Ферстаппеном, пілот McLaren сказав:

"Мені роблять зауваження? Я щойно закінчив гонку, тому можу пити те, що хочу. Дуже дякую".

У Формули-1 є партнерство з Pepsi, тоді як Coca-Cola не є офіційним спонсором чемпіонату. Водночас сам Норріс, очевидно, не вважав за потрібне відмовлятися від напою після завершення виснажливої гонки.

Сам Гран-прі Іспанії став для Норріса неоднозначним. Після виграної кваліфікації британець стартував із поула, однак через невдалий момент для піт-стопу під час режиму Virtual Safety Car втратив лідерство. У підсумку він фінішував третім – позаду переможця Кімі Антонеллі та Макса Ферстаппена.

Для Антонеллі ця перемога стала восьмою у сезоні-2026 та дозволила збільшити перевагу над напарником Джорджем Расселлом у чемпіонаті до 81 очка.

Наступний етап Формули-1, Гран-прі Азербайджану в Баку, відбудеться 26 вересня.