Вони зганьблять усіх: Норріс оцінив можливості Феррарі після оновлення двигуна

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс заявив, що Феррарі може домінувати на пелотоні, якщо збільшать потужність свого двигуна.

Його слова наводить RacingNews365 з посиланням на Sky Sports.

"Нам ще пощастило, що зараз у Феррарі не найкращий двигун. Якби у них був потужніший мотор, вони б просто домінували. Наразі вони є еталоном у пелотоні за швидкістю в поворотах. Ми навіть близько не стоїмо поруч із ними. І це реалістичний погляд на речі. Ми дуже, дуже далеко від того рівня, на якому маємо бути. Якщо вони зможуть додати у потужності двигуна, то просто зганьблять усіх інших. Тож нам потрібно засукати рукави і ретельно розібратися, в чому ми самі можемо додати".

Зазначимо, що на Гран-прі Барселони, 14 червня, переміг Льюїс Гамільтон за команду Феррарі. Востаннє вони перемагали на Гран-прі Мексики 2024 року. На другому місці фінішував пілот Мерседес Джордж Рассел, а третім – Ландо Норріс.

Нагадаємо, що Феррарі планує першу модернізацію двигуна за програмою ADUO (Додаткові можливості розвитку та модернізації) на Гран-Прі Австрії.

Також ФІА визначила двигун Феррарі третім за потужністю, проте перегляне результати свого рейтингу ADUO після запиту від команди Ред Булл.

Гран-прі Австрії 2026 року відбудеться у неділю, 28 травня, на автодромі "Ред Булл Ринг". Головна гонка розпочнеться о 14:00 за київським часом.