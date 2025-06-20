Це його ахіллесова п'ята, – Росберг розкритикував психологічну вразливість Норріса

Чемпіон світу Формули-1 сезону-2016 Ніко Росберг поговорив про проблему пілота Макларен Ландо Норріса з ментальністю.

Слова 39-річного німця наводить Motorsport.

На останніх колах Гран-прі Канади Норріс в'їхав у свого напарника по команді Оскара Піастрі, через що був змушений зійти з дистанції.

Одразу після гонки Ландо вибачився перед Піастрі та командою, але при цьому він також отримав штраф від стюардів за аварію.

На думку Росберга, 25-річний британець психологічно нестійкий, що він і продемонстрував у Монреалі.

"Ландо, як ви вже згадували, це була його ахіллесова п'ята цього року, чи не так, його психічна вразливість, його сумніви. І вони знову вийшли на перший план у Монреалі. Просто, коли тиск найвищий, з'являються ці маленькі помилки, які закрадаються всередину", – сказав Росберг.

Чемпіон-2016 вказав на низку проблем, які виникли у Ландо під час кваліфікації. Маючи одну з найшвидших машин на стартовій решітці, він зміг посісти лише сьоме місце.

"Ці його проблеми підкралися в кваліфікації, де в третьому сегменті він припустився двох серйозних помилок на двох важливих колах, що означало лише сьоме місце на решітці з одним з найшвидших болідів. У запалі, в найкритичніший момент, коли він намагався обійти свого суперника по чемпіонату, він зробив дуже дивну помилку, просто в'їхавши йому прямо в зад".

Після десяти етапів сезону Ландо Норріс посідає друге місце особистого заліку, відставши від Оскара Піастрі на 22 очки.

Нагадаємо, що жителі Мадрида спробували зірвати будівництво нової траси Формули-1.