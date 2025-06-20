Жителі Мадрида спробували зірвати будівництво нової траси Формули-1

У календарі Формули-1 сезону 2026 року з'явиться нова гонка, яка проходитиме в Мадриді. Але будівництво автодрому вже має сторонні проблеми.

Про це повідомляє Motorsport.

За інформацією джерела, організатори Гран-прі зіткнулися з проблемою у вигляді опору місцевих мешканців.

Регіональна прогресивна партія "Mas Madrid" подала судовий позов проти ліцензії на будівництво автодрому, яка, на її думку, була видана за спрощеною процедурою, з використанням заяви про вплив на навколишнє середовище.

Партія також стверджує, що захід, який відбуватиметься щорічно протягом щонайменше 10 років до 2035 року, порушуватиме життєдіяльність району на кілька місяців щороку.

Ще вона висловлює занепокоєння щодо рівня шуму. Також залишаються невирішеними питання щодо того, як буде фінансуватися захід.Проте на початку цього тижня Вищий суд міста Мадрид відхилив юридичну претензію "Mas Madrid".

Повідомляється, що роботи тривають цілодобово, оскільки організатори бажають вчасно підготувати новий трек для проведення Гран-прі Формули-1.

Будівництво "Мадрингу" розпочалося трохи більше місяця тому. Траса дебютує у вересні наступного року як гібрид існуючих вулиць і спеціально побудованої ділянки автодрому навколо виставкового центру IFEMA та тренувального комплексу Вальдебебас мадридського Реала.

Амбасадором Гран-прі Мадриду виступає пілот Вільямс Карлос Сайнс. Він долучився до проєктування траси, яка, за його словами, може стати найкращою у "королеві автоспорту".