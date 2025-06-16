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Норріс – про зіткнення з Піастрі: Спробував зробити щось надто дурне

Олександр Булава — 16 червня 2025, 00:38
Норріс – про зіткнення з Піастрі: Спробував зробити щось надто дурне
Ландо Норріс
Макларен

Пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що він винний у зіткненні з напарником по команді Оскаром Піастрі на Гран-прі Канади.

Цитує гонщика Sky Sports.

"Звинувачувати можу лише себе, тож я вибачаюся перед усією командою та перед Оскаром також за те, що спробував зробити щось, мабуть, трохи надто дурне.

Добре, що я не зіпсував йому гонку. Зрештою, вибачення команді", – розповів Норріс.

У підсумку Ландо зійшов з дистанції, а Оскар фінішував четвертим. Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Расселл.

Уже за два тижні відбудеться одинадцятий етап сезону Формули-1 2025 року – траса Ред Булл Ринг прийматиме Гран-прі Австрії.

Формула 1 Ландо Норріс Оскар Піастрі

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