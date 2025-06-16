Норріс – про зіткнення з Піастрі: Спробував зробити щось надто дурне

Пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що він винний у зіткненні з напарником по команді Оскаром Піастрі на Гран-прі Канади.

Цитує гонщика Sky Sports.

"Звинувачувати можу лише себе, тож я вибачаюся перед усією командою та перед Оскаром також за те, що спробував зробити щось, мабуть, трохи надто дурне.

Добре, що я не зіпсував йому гонку. Зрештою, вибачення команді", – розповів Норріс.