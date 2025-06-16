Норріс – про зіткнення з Піастрі: Спробував зробити щось надто дурне
Ландо Норріс
Макларен
Пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що він винний у зіткненні з напарником по команді Оскаром Піастрі на Гран-прі Канади.
Цитує гонщика Sky Sports.
"Звинувачувати можу лише себе, тож я вибачаюся перед усією командою та перед Оскаром також за те, що спробував зробити щось, мабуть, трохи надто дурне.
Добре, що я не зіпсував йому гонку. Зрештою, вибачення команді", – розповів Норріс.
У підсумку Ландо зійшов з дистанції, а Оскар фінішував четвертим. Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Расселл.
Уже за два тижні відбудеться одинадцятий етап сезону Формули-1 2025 року – траса Ред Булл Ринг прийматиме Гран-прі Австрії.