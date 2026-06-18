30 років потому, або як легендарні чемпіони вперше вигравали гонку за кермом Феррарі

Перемога сера Льюїса Гамільтона на Гран-прі Іспанії стала для нього першою за кермом Феррарі. Крім того, що ця подія важлива для самого британця, багато глядачів Формули-1 зі стажем дуже доречно згадали про історичну паралель – 30 років тому на цій же трасі вперше після переходу в Скудерію виграв гонку легендарний "Червоний Барон" Міхаель Шумахер.

Таким чином, крім безлічі інших збігів, з'явилася ще одна ланка, що пов'язує кар'єри двох семиразових чемпіонів світу. І сьогодні ми порівняємо ці два моменти, які вже увійшли на сторінки підручників.

"Перезавантаження" кар'єри колишнього домінатора

Проблеми у Гамільтона почалися ще в Мерседесі – починаючи з 2022 року. На відміну від попередніх восьми років, машина "срібних стріл" більше не була найкращою, а сам гонщик часом здавався психологічно зломленим після поразки у боротьбі з Максом Ферстаппеном на останньому колі Гран-прі Абу-Дабі 2021 року.

Макс Ферстаппен обганяє Льюїса Хемілтона на останньому колі Гран-прі Абу-Дабі 2021 Getty Images

Читайте також : Фото Дуель двох домінаторів, або сезон скандалів

Підливало масла у вогонь і те, що новий напарник – Джордж Рассел – почав регулярно випереджати ексчемпіона. Льюїсу терміново потрібно було якось "перезавантажити" свою кар'єру, і він зважився зробити те, що можна описати модним виразом – "вийшов із зони комфорту": новина про підписання ним контракту з Феррарі на сезон 2025 року справила вибуховий ефект у медіа.

Різні експерти почали прогнозувати повернення домінатора, пророкуючи йому нові титули. Серед інших припущень були й розмови про те, що під великою загрозою опиниться кар'єра Шарля Леклера: "монегаск повинен загубитися на тлі досвідченого британця".

Читайте також : Відео Геній кваліфікацій чи головний невдаха сучасної Формули-1: хто перемагав після поулів Шарля Леклера

Але в реальності все вийшло навпаки – цілий сезон Гамільтон перебував у тіні свого напарника, а замість очікуваних успіхів на трасі предметом загального обговорення стали комічні моменти непорозуміння між гонщиком і командою.

Після провального чемпіонату у складі Скудерії багато фанатів раз у раз писали в соціальних мережах: "Льюїс уже не той, йому час на пенсію". І перед британцем уже стояло питання не про нові титули, а про те, чи продовжиться взагалі його шлях у "королеві автоспорту".

Як Шумахер почав усе спочатку

Якщо Льюїс до минулої гонки боровся зі статусом "зірки, що гасне", то у Міхаеля ситуація була діаметрально протилежною – на початок 1996 року Шумахер був чинним дворазовим чемпіоном світу і перебував на своєму піку популярності. А рішення німця перейти до Феррарі виглядало відвертим божевіллям.

Міхаель Шумахер перед сезоном 1996 року Getty Images

Після смерті "Комендаторе" (прізвисько Енцо Феррарі) Скудерія перебувала у відвертому занепаді, а межею мрій її пілотів було третє місце в підсумковій таблиці – десь далеко позаду претендентів на титул. І лише відсутність сучасних соціальних мереж не дозволяла фанатській критиці набирати величезних масштабів.

Через роки картина тих подій виглядає набагато повнішою. Історія Формули-1 знала чимало тріумфаторів, але всіх їх об'єднувало одне – вони поступово розчинялися десь у минулому, коли їх на вершині змінював хтось інший. Саме тому Міхаель взявся за новий виклик – щоб піднести себе над іншими чемпіонами світу, стати легендою серед легенд.

Але цей крок не був ризиком заради ризику. Шумахер повірив Жану Тодту – керівнику, який мав амбітний план щодо перебудови команди з нуля та повернення їй колишньої величі.

Мета – перемога в гонці

Таким чином, перед стартом Гран-прі Іспанії і Льюїс у 2026-му, і Міхаель у 1996-му відчайдушно потребували перемоги – можливо, найважливішої в їхніх кар'єрах.

Хоча перші шість гонок цього сезону й виглядали як своєрідна "реабілітація" британця, саме перше місце на фініші було критично необхідним Гамільтону, щоб довести всім, включаючи самого себе, що він все ще швидкий і що його не дарма підписали до легендарної команди.

Льюїс Хемілтон "у депресії" на Гран-прі Угорщини 2025 Getty Images

Що стосується подій 30-річної давнини, Шумахер чудово розумів, що того року він не зможе боротися за титул – боліди команди Вільямс, сконструйовані за участю Едріана Ньюї, були недосяжними на дистанції чемпіонату.

Головною ж метою на той сезон було вперше піднятися на верхню сходинку подіуму в червоному комбінезоні. Отримати перемогу на окремому Гран-прі було критично важливо не тільки для самого Міхаеля, але й для всієї Скудерії – як символ того, що команда знаходиться на правильному шляху.

Перед стартом

Якщо минулий вікенд ще свіжий у пам'яті фанатів, то можливість побачити гонку 1996 року мали далеко не всі сучасні шанувальники Формули-1. А тому зараз ми зануримося в атмосферу Формули-1 90-х і згадаємо одну з найкращих гонок того десятиліття.

Як уже було сказано вище, підопічні "Залізного Френка" (прізвисько Френка Вільямса) перебували у своїй власній лізі та, як і очікувалося, посіли перші місця на стартовому ряду – лідер чемпіонату Деймон Гілл завоював поул-позицію, а Жак Вільньев став другим.

Деймон Хілл перед стартом Гран-прі Іспанії 1996 Скріншот з хайлайтів на офіційному каналі Формула-1 у YouTube

Шумахер також, як і очікувалося, кваліфікувався третім. За ним розташувалися гонщики Бенеттона – Жан Алезі та Герхард Бергер, а замикав топ-6 другий пілот Скудерії – Едді Ірвайн. Всього ж 20 пілотів змогли подолати 107-відсотковий бар'єр.

І хоча суботні результати не віщували цікавого заїзду, неділя принесла радісну звістку – над трасою Барселона-Каталунья лив дощ. І якщо в наші дні, найімовірніше, така погода перетворила б гонку на зупинку під червоними прапорами, то в ті часи на глядачів чекав справжній "бойовий" Гран-прі.

Мокрий старт

Найбільше, звичайно, такий стан траси радував Міхаеля. Німець на той момент уже був визнаним майстром мокрого асфальту, і фактично це був його єдиний шанс на реальну конкуренцію з Вільямсами.

Старт дався Шумахеру досить важко і ледь не поставив хрест на його мріях – він із великим запізненням рушив з місця, через що втратив низку позицій.

Старт Гран-прі Іспанії 1996 Getty Images

Однак цей епізод став його єдиною помилкою під час гонки, чого не скажеш про інших пілотів. І вже до кінця першого кола Міхаель прорвався на шосте місце.

Початок заїзду приніс і перші втрати в пелотоні – відразу п'ятеро гонщиків закінчили заїзд, так і не розпочавши його. Серед постраждалих був і Олів'є Паніс – гонщик, який здобув перемогу в попередній гонці, не менш легендарному Гран-прі Монако 1996 року.

А вже під час другого кола Шумі залишився єдиним представником Феррарі на трасі, тому що Ірвайн вилетів з траси і завершив заїзд.

Обгони чемпіона

До п'ятого кола Міхаель опинився вже на третій позиції: спочатку помилку зробив Деймон Гілл і вилетів за межі траси, а момент випередження Герхарда Бергера залишився поза об'єктивами телекамер. Отримавши трохи оперативного простору, німець став їхати швидше за всіх і стрімко наздогнав пару лідерів.

Жак Вільньов, Жан Алезі та Міхаель Шумахер на Гран-прі Іспанії 1996 року Скріншот з хайлайтів на офіційному каналі Формула-1 у YouTube

Слід зазначити, що Формула-1 другої половини 90-х відрізнялася тим, що обганяти на трасі було неймовірно складно. А під проливним дощем величезна кількість бризок від машини, що їхала попереду, ще й заважала переслідувати суперника.

Шумахер раз у раз обирав альтернативні траєкторії позаду Жана Алезі, одночасно ухиляючись від "водяного пилу" та з'являючись у дзеркалах заднього виду, чим лише посилював психологічний тиск на суперника. Трьох кіл такого пресингу вистачило, щоб випередити француза.

Точно така ж доля чекала і на лідера Жака Вільнева. Німець раз у раз нагадував канадцеві про свою присутність, а на 12-му колі Міхаель обійшов Жака в тому самому повороті й перехопив лідерство в гонці.

Міхаель Шумахер обганяє Жака Вільнева в боротьбі за лідерство на Гран-прі Іспанії 1996 року Getty Images

Шумахер та італійська преса

Однією з проблем, з якими регулярно стикалися пілоти Скудерії у всі часи, була італійська преса. А головною особливістю журналістів Апеннінського півострова була схильність дуже швидко змінювати свою думку.

Загалом сезон 1996 року розпочався з того, що Шумахер уже набув образу рятівника Феррарі, і особливо відзначалася його старанна робота з інженерами – Міхаель робив усе можливе, щоб допомогти команді в доопрацюванні машини.

Міхаель Шумахер у 1996 році Getty Images

Але, як уже зазначалося раніше, гонці в Іспанії передувало згадане вище Гран-прі Монако 1996 року, в якому німець зійшов з дистанції після помилки на першому колі. Цього одного епізоду було достатньо, щоб друковані видання обрушилися на гонщика зі шквалом критики.

Шумахеру пригадали і його гонорар – немислимі на ті часи 30 мільйонів на рік, що було майже вдесятеро більше за його зарплату в Бенеттоні, та безпрецедентний статус першого пілота, прописаний у контракті.

Таким чином, до Барселони Міхаель приїхав, перебуваючи під додатковим психологічним тиском. І тим важливішим було те, що всього через два тижні він лідирував у гонці, провівши один із найкращих заїздів у своїй кар'єрі.

Народження легенди "Червоного Барона"

Вийшовши в лідери, Шумахер проїхав коло на понад три секунди швидше за всіх. Поки пелотон ділився на тих, хто вилітав з траси, і тих, хто намагався акуратно дістатися до фінішу, німець рухався по мокрому асфальту з просто неймовірною швидкістю.

За наступні 12 кіл Міхаель відірвався на відстань, що перевищувала тривалість одного піт-стопу. Власне, після цього він заїхав у бокси на дозаправку і спокійно повернувся в гонку лідером.

Весь подальший заїзд пройшов під повним контролем боліда з номером "1" на борту. За 11 секунд до закінчення двогодинного ліміту гонки Шумахер перетнув фінішну лінію і здобув свою першу перемогу за кермом Скудерії.

Міхаель Шумахер перемагає на Гран-прі Іспанії 1996 Getty Images

Це був лише перший крок на довгому шляху до домінування на початку нульових. Але саме того дня, 2 червня 1996 року, почалася історія легенди "Червоного Барона".

Історичний факт: на початку XX століття аналогічне прізвисько "Червоний Барон" носив найкращий льотчик-ас Першої світової війни – барон Манфред фон Ріхтгофен, який літав на літаку червоного кольору. Міхаеля Шумахера прозвали так само завдяки червоному боліду, такій самій непереможності та віддаленій зовнішній схожості зі своїм земляком.

Значення для історії

"Закони статистики мають зворотну силу – будь-яке, навіть найнеймовірніше, збіг може статися" – цитата з книги Роберта Хайнлайна "Двері в літо".

Статистичні збіги – це те, що часто змушує людей вірити в долю або містику. І чи справді існує якийсь особливий зв'язок між подіями з різницею в 30 років, чи це просто випадковість – тут кожен глядач повинен відповісти сам для себе.

Міхаель Шумахер і Льюїс Хемілтон у 2012 році Getty Images

Одне можна сказати точно: і для Міхаеля, і для Льюїса їхні перемоги в Іспанії були надзвичайно важливими віхами в кар'єрі.

У випадку Шумахера його подальші успіхи у вигляді п'яти чемпіонських титулів зі Скудерією та безлічі різних рекордів зробили особливо значущим той момент, з якого почалася історія "Червоного Барона".

Що ж стосується Гамільтона, лише час покаже, чим стане для нього Гран-прі Іспанії 2026 року – початком шляху до нових успіхів чи просто яскравим моментом у кар'єрі гонщика-ветерана.