Президент ФІА сумнівається у доцільності збільшення кількості спринтів у Формулі-1

Плани Формули-1 зі збільшення кількості спринтерських гонок у сезоні не бачаться дуже привабливими президенту ФІА Мохаммеду Бен Сулаєму.

Про це повідомляє Motorsport.

Два тижні тому з'явилася інформація, що "королева автоспорту" розглядає варіант зі збільшенням кількості спринтів з шести до десяти, починаючи з сезону 2027 року.

Сулаєм заявив, що розуміє фінансові переваги, які Ф-1 отримає від цього. Але у той же час він бачить у цьому потенційні проблеми для Федерації та команд серії, про що не подумав президент Формули-1 Стефано Доменікалі.

"З комерційної точки зору я розумію його позицію. Стефано – мій хороший друг, ми розмовляємо п'ять разів на тиждень. Але я також завжди зважаю на додаткове навантаження на наших співробітників. Вони і так багато подорожують, і додаткові гонки дуже втомлюють. Ви також повинні запитати себе, чи це добре для команд. На кону стоять різні інтереси. Якщо зосередитися лише на спортивній стороні, ви зіткнетеся з комерційними проблемами, і навпаки. Обидві сторони повинні бути збалансовані", – сказав Сулаєм.

Нагадаємо, що Формула-1 оприлюднила розклад спринтерських гонок на сезон 2026 року.

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер виступив проти ініціативи Формули-1 збільшити кількість спринтів до десяти на сезон.