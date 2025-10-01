Він буде з нами у 2026 році, – керівник Мерседес проговорився про долю одного зі своїх пілотів

Керівник Мерседес Тото Вольфф спростував чутки про те, що Андреа Кімі Антонеллі залишить команду після свого дебютного сезону у Формулі-1.

Слова 53-річного австрійця наводить Motorsport Week.

Антонеллі бадьоро розпочав свою першу кампанію у "королеві автоспорту", фінішувавши не нижче шостого місця у п'яти з перших шести Гран-прі. Проте після цього у 19-річного італійця почалася смуга невдач, яка тривала протягом дев'яти етапів.

Через це з'явилися чутки, що Мерседес може обміняти його на Карлоса Сайнса у Вільямс чи відправити в Альпін. Проте Вольфф заперечив будь-які варіанти, окрім одного – Антонеллі залишиться зі "срібними стрілами".

"Спекуляції щодо Альпін та Вільямс є абсолютно безглуздими. Він на 100% залишиться з нами у 2026 році", – заявив Вольфф.

І хоча Мерседес ще нічого не оголосив, очікується, що німецька команда продовжить контракти і з Антонеллі, і з його напарником Джорджем Расселлом. Чинні угоди з обома пілотами закінчуються після поточного сезону.

Нагадаємо, що цього тижня у Сінгапурі проходитиме 18-й етап кампанії 2025 року. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій майбутнього вікенду.

Раніше з'явилася інформація, що менеджер пілота Феррарі Шарля Леклера провів переговори з трьома командами Формули-1, у тому числі з Мерседес.