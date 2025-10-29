Кандидантка в президенти ФІА подала до суду на Федерацію через умови участі у виборах

Швейцарська автогонщиця Лаура Віллар подала позов проти керівного органу автоспорту, щоб оскаржити його процес виборів.

Про це повідомляє RacingNews365.

У вересні Віллар висловила намір балотуватися на президентських виборах проти чинного президента Мохаммеда Бен Сулаєма. Але через особливості виборів ФІА жоден інший кандидат не може балотуватися. У зв'язку із цим 28-річна швейцарка натякнула на готовність подати судовий позов проти ФІА, що й відбулося.

У судовому позові міститься прохання до паризького суду "наказати призупинити президентські вибори ФІА до винесення рішення" щодо спору. Слухання призначено на 10 листопада 2025 року.

"Я двічі намагалася розпочати конструктивний діалог з ФІА з таких важливих питань, як внутрішня демократія та прозорість виборчих правил. Отримані відповіді не відповідали вимогам. Я не дію проти ФІА. Я дію, щоб захистити її. Демократія не є загрозою для ФІА, це її сила", – сказала Віллар.

Суд також запросив обидві сторони на зустріч для примирення.

"Я піду на це слухання з посередництва з тим самим настроєм, якого дотримувався з самого початку — спокій, відкритість та рішучість. Я сподіваюся, що це нарешті призведе до щирого діалогу на благо ФІА, яка буде більш сучасною, справедливою та пов’язаною зі своїми членами".

Судовий позов отримав підтримку від кампанії "FIA Forward", яку очолює Тім Меєр, який нещодавно вийшов з процесу президентських виборів.

"Ми вітаємо дії, вжиті Лаурою, як важливий крок для впровадження необхідних реформ для демократії та прозорості. Ми підтримуватимемо її зусилля, використовуючи всі значні знання та досвід нашої команди, зрештою, в інтересах проведення відкритих виборів до клубів-членів ФІА", – йдеться у заяві.

Варто зазначити, якщо Віллар виграє свою справу, вибори президента будуть призупинені до завершення розслідування того, що ФІА має змінити з точки зору процесів управління.

Якщо це займе більше часу, ніж час, що залишився до виборів, Бен Сулаєм залишиться при владі, але з тимчасовим мандатом, який завадить йому ухвалювати будь-які суттєві рішення чи зміни.

Суди можуть призначити зовнішнього тимчасового виконувача обов'язків, щоб забезпечити це. Вибори наступного президента ФІА мають відбутися 12 грудня цього року.

Нагадаємо, що цього тижня на ФІА очікує ще один суд: у Лондоні розпочалося слухання справи Феліпе Масси, який хоче отримати відшкодування збитків за втрачений титул чемпіона світу 2008 року.