Не титул, так грошова компенсація: у Лондоні розпочався суд Масси проти ФІА та Формули-1 за "Крашгейт"

Колишній пілот Формули-1 Феліпе Масса наблизився до вирішення питання всього його життя, яке пов'язане зі скандальним Гран-прі Сінгапуру 2008 року.

Згідно з джерелом, вчора, 28 жовтня, у Королівському суді Лондона розпочалося слухання справи Масси проти керівного органу ФІА, власника комерційних прав FOM (Formula One Management) та колишнього президента та власника Ф-1 Берні Екклстоуна.

Суддя сер Роберт Джей ознайомився з матеріалами справи і цього тижня він заслухає обидві сторони конфлікту. Вже в п'ятницю, 31 жовтня, може бути вирішено, чи вимагає судовий розгляд повного слухання в майбутньому. Якщо відповідачі виграють справу, вона може бути завершена на цьому етапі.

Феліпе Масса вимагає відшкодування збитків у розмірі 82 мільйонів доларів за втрачений титул чемпіона світу 2008 року через сумнозвісний "Крашгейт". Під час Гран-прі Сінгапуру пілот Рено Нельсон Піке-молодший навмисно врізався у стіну у 17-му повороті, щоб викликати машину безпеки. Це допомогло його напарнику по команді Фернандо Алонсо заволодіти лідерством та виграти гонку.

В результаті розслідування керівників Рено Флавіо Бріаторе та Пета Сімондса дискваліфікували за їхню участь у зговорі, але пізніше ці покарання були скасовані французьким судом.

Масса лідирував у гонці в Сінгапурі на початку, але невдалий піт-стоп під машиною безпеки призвів до фінішу на тринадцятому місці. У підсумку Феліпе не вистачило всього одного очка, щоб стати чемпіоном світу.

Масса подав до суду після того, як Екклстоун в інтерв'ю визнав, що він і тодішній президент ФІА Макс Мослі дізналися про "Крашгейт", але вирішили не вживати жодних заходів, щоб не заплямувати імідж Формули-1. Пізніше Берні заявив, що його цитати були неправильно перекладені.

