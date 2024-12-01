Президент ФІА зухвало відповів гонщикам на критику та питання щодо грошей від штрафів

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм відкинув розмови про безлад у керівному органі і заявив гонщикам Формули-1, що це "не їхня справа", як він керує Федерацією.

Слова 63-річного чиновника наводить Motorsport.

Він отримав відкритого листа від Асоціації гонщиків Гран-прі (GPDA), яка вимагала, щоб президент почав поводитися з ними як з дорослими, і просила забезпечити прозорість щодо того, куди йдуть гроші від штрафів.

"Це не їхня справа. Вибачте. З усією повагою, я гонщик. Я поважаю гонщиків. Нехай вони йдуть і зосереджуються на тому, що вони роблять найкраще, а саме на перегонах. Але гаразд, ви хочете знати, куди йдуть гроші? Я вам скажу: 10,3 мільйона євро ми інвестували в низовий рівень минулого року. Я думаю, що це великі гроші. У 2024 році, на даний момент – понад 10 мільйонів. У гонки низового рівня. У картинг", – сказав Бен Сулаєм.

Понад 10,3 мільйона євро було витрачено на низовий розвиток у 85 країнах, а також на фінансування 70 проєктів з безпеки автоспорту вартістю 2,7 мільйона євро, що перебувають на стадії реалізації.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться Гран-прі Катару, старт якого запланований на 18:00 за київським часом.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який виграв кваліфікацію, через штраф втратив свій поул, який відійшов Джорджу Расселлу з Мерседес.