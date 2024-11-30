Гамільтон – про невдалу кваліфікацію в Катарі: Я знаю, що все ще можу, просто болід не їде швидше

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон вважає, що він не може демонструвати хороші результати через болід "срібних стріл".

Слова семиразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Гамільтон став шостим у кваліфікації Гран-прі Катару. У той же час його напарник по команді Джордж Расселл продемонстрував другий результат.

"Так, я знаю, що все ще можу. Просто машина не буде їхати швидше. Я точно знаю, що я все ще можу це робити. Питання не в моїй голові. Але я з нетерпінням чекаю кінця", – сказав сер Льюїс.

Хоча 39-річний британець знову заявив, що його болід відчувався "пристойно" у кваліфікації, він все одно вважає, що нікуди не дітися від того факту, що відставання від його напарника Джорджа Расселла все ще досить велике.

"Я повільний. Я на півсекунди відстаю від свого напарника по команді, який їде у тій же машині. Так було весь рік. Прямо зараз це неможливо змінити".

Нагадаємо, що Расселл програв поул у боротьбі з Максом Ферстаппеном. Проте пілот Ред Булл ризикує втратити перше стартове місце, адже його викликали до стюардів через інцидент у кваліфікації.

Гамільтон займає сьоме місце в особистому заліку пілотів, заробивши 211 очок. Він програє 12 очок Расселлу, який іде шостим.