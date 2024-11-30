Ферстаппен вирвав у Расселла поул Гран-прі Катару

У суботу, 30 листопада, на міжнародному автодромі Лусаїл відбулася кваліфікація майбутнього Гран-прі Катару, переможцем якої став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Для чотириразового чемпіона світу це вже другий поул в Катарі після успіху минулого сезону.

Нідерландець випередив Джорджа Расселла (Мерседес), який до спроби Макса перебував на проміжному поулі.

На другому стартовому рядку опинилися пілоти Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі.

Результати кваліфікації Гран-прі Катару-2024

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) Ландо Норріс (Макларен) Оскра Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Мерседес) Карлос Сайнс (Феррарі) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Серхіо Перес (Ред Булл) Кевін Магнуссен (Хаас) П'єр Гаслі (Альпін) Чжоу Гуаньюй (Заубер) Валттері Боттас (Заубер) Юкі Цунода (РБ) Ленс Стролл (Астон Мартін) Алекс Албон (Вільямс) Ліам Лоусон (РБ) Ніко Хюлькенберг (Хаас) Франко Колапінто (Вільямс) Естебан Окон (Альпін)

Нагадаємо, що Гран-прі Катару пройде у неділю, 1 грудня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.

Незважаючи на те, що Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу, у цьому сезоні ще залишилися незакриті питання.

Одним з таким є переможець Кубку конструкторів, де Феррарі намагається наздогнати Макларен.

"Помаранчеві" значно покращили свої шанси на чемпіонство після дублю у спринті.