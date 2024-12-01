Ферстаппен втратив поул Гран-прі Катару, Расселл стартуватиме першим

ФІА оштрафувала пілота Ред Булл Макса Ферстаппена за інцидент під час кваліфікації Гран-прі Катару, позбавивши його поулу.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Ферстаппен завадив Джорджу Расселлу (Мерседес) під час третього сегменту кваліфікації.

Нідерландець їхав повільно, через що британець, який готувався до своєї фінальної спроби, був змушений уникати контакту.

Він зачепив гравій, який, на його думку, пошкодив днище його боліда. Джордж вважає, що саме це пошкодження завадило йому виграти кваліфікацію, у якій він програв Ферстаппену 0,055 секунди.

Вислухавши гонщиків та представників команд, а також ознайомившись з усіма необхідними даними, ФІА прийняла рішення покарати Ферстаппена позбавленням однієї позиції на старті наступної гонки.

Оскільки наступна гонка – це Гран-прі Катару, в якому він мав стартувати першим, Макс втратив поул, який перейшов гонщику, який мав стартувати другим (Расселл).

До того ж, ФІА додала один штрафний бал до суперліцензії чотириразового чемпіона світу. Наразі він має шість штрафних балів.

Нагадаємо, що Гран-прі Катару відбудеться у неділю, 1 грудня. Гонка розпочнеться о 18:00 за київським часом.