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Президент ФІА: Я пройшов через пекло, щоб у Формулі-1 з'явилася одинадцята команда

Олексій Погорелов — 3 грудня 2024, 12:42
Президент ФІА: Я пройшов через пекло, щоб у Формулі-1 з'явилася одинадцята команда
Мохаммед Бен Сулаєм
Motorsport

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм висловився про майбутнє приєднання Каділлака до Формули-1 у якості одинадцятої команди серії.

Слова посадовця наводить Motorsport.

"Це дуже важливо. Мене відправили в пекло, а потім я повернувся. Ось у чому суть. Мене відправили в пекло...

Я обраний президент. Вони обрали мене не просто так, а на основі управління, демократії та прозорості. Тож ми зробили те, що зробили, і я пишаюся цим", – заявив Сулаєм.

Він також порівняв підхід до справи ФІА та FOM (Formula One Management, якою володіє Liberty Media, власники Ф1).

"Звичайно, у FOM є свій власний процес. Я поважаю їхній процес, він відрізняється від нашого.

Вони дивляться на комерційну сторону, ми дивимося на спортивну сторону, і ми працюємо разом. Ми працюємо разом на всьому шляху".

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Сулаєм дуже радий, що йому все ж вдалося домовитися про створення ще однієї "стайні".

"Я дійсно щасливий. Я відчуваю, що це перемога для автоспорту, для Формули-1, для ФІА, для FOM, для команд, для вболівальників і для автоспорту в цілому.

Це не для мене чи чогось іншого. Ні, зовсім ні. Я не бачу це таким чином. Люди так кажуть. Ні, повірте мені. Я бачу в цьому лише успіх для автоспорту в цілому та підтримку бізнесу".

Нагадаємо, що General Motors створить одинадцяту команду Формули-1, яка почне виступати з сезону-2026, коли почне діяти новий регламент.

До того ж, була інформація, що Каділлак перший час буде використовувати двигуни Феррарі.

Раніше президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм доволі зухвало відповів пілотам на їхній відкритий лист із критикою Федерації.
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