Президент ФІА: Я пройшов через пекло, щоб у Формулі-1 з'явилася одинадцята команда

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм висловився про майбутнє приєднання Каділлака до Формули-1 у якості одинадцятої команди серії.

Слова посадовця наводить Motorsport.

"Це дуже важливо. Мене відправили в пекло, а потім я повернувся. Ось у чому суть. Мене відправили в пекло... Я обраний президент. Вони обрали мене не просто так, а на основі управління, демократії та прозорості. Тож ми зробили те, що зробили, і я пишаюся цим", – заявив Сулаєм.

Він також порівняв підхід до справи ФІА та FOM (Formula One Management, якою володіє Liberty Media, власники Ф1).

"Звичайно, у FOM є свій власний процес. Я поважаю їхній процес, він відрізняється від нашого. Вони дивляться на комерційну сторону, ми дивимося на спортивну сторону, і ми працюємо разом. Ми працюємо разом на всьому шляху".

Сулаєм дуже радий, що йому все ж вдалося домовитися про створення ще однієї "стайні".

"Я дійсно щасливий. Я відчуваю, що це перемога для автоспорту, для Формули-1, для ФІА, для FOM, для команд, для вболівальників і для автоспорту в цілому. Це не для мене чи чогось іншого. Ні, зовсім ні. Я не бачу це таким чином. Люди так кажуть. Ні, повірте мені. Я бачу в цьому лише успіх для автоспорту в цілому та підтримку бізнесу".

Нагадаємо, що General Motors створить одинадцяту команду Формули-1, яка почне виступати з сезону-2026, коли почне діяти новий регламент.

До того ж, була інформація, що Каділлак перший час буде використовувати двигуни Феррарі.