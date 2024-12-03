Хорнер: Ферстаппен отримав штраф через істерику Расселла, а не власні дії на трасі
Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер поділився думкою щодо конфлікту між Максом Ферстаппеном та Джорджем Расселлом.
Слова 51-річного британця наводить Motorsport.
Після Гран-прі Катару Ферстаппен заявив, що втратив усю повагу до Расселла. Це відбулося через те, що, за словами Макса, Джордж випрошував у суддів штраф для нідерландця.
Раніще пілот "биків" також звинуватив стюардів в упередженому ставленні до британських гонщиків. Він припустив, що у нього немає "правильного паспорта" для входу в паддок.
Але Хорнер вважає, що штраф став наслідком не упереджених дій стюардів, а істеричної поведінки Расселла.
"Ні, послухайте, я думаю, що покарання було більше засноване на істериці Джорджа, який був досить істеричним на цих вихідних.
Але, знаєте, на жаль... Я думаю, що в цьому було трохи ігрової майстерності", – сказав Хорнер.
Нагадаємо, що через штраф після кваліфікації Гран-прі Катару Ферстаппен втратив свій поул, який дістався саме Расселлу.
Але Макс виграв гонку, у той час як Джордж фінішував лише четвертим.