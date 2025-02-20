Зменшив апетити: Цунода хоче просто залишитися в системі Ред Булл

Юкі Цунода наполягає на тому, що його першочерговим пріоритетом є залишитися частиною програми Ред Булл у 2026 році, навіть якщо він не отримає місця в основній команді.

Слова 24-річного японця наводить Motorsport.

Цунода розпочне свій п'ятий сезон у Формулі-1 з командою, яка зараз виступатиме під назвою Рейсін Буллз. Гонщик дебютував у 2021 році у складі Альфа Таурі.

Проте коли Ред Булл розсталися із Серхіо Пересом, "бики" зробили напарником Макса Ферстаппена не досвідченого Цуноду, а Ліама Лоусона.

До того ж, у грудні минулого року керівник австрійської команди Крістіан Хорнер натякнув, що сезон-2025 може стати для Юкі останнім в системі Ред Булл. Незважаючи на потенційні проблеми, японець хоче залишитися.

"Моє майбутнє залежить від моїх виступів, як і завжди. Очевидно, що я хотів би залишитися в сім'ї Ред Булл. Якщо я буду в основній команді, це буде чудово. Якщо ні, я все одно хотів би бути частиною цієї системи. Я в цій команді вже п'ять років. Я вже відчуваю, що пов'язаний з кожною людиною, що для мене дуже важливо як для гонщика, щоб розвиватися і зосереджуватися на тому, що я хочу робити. Я відчуваю велику підтримку від них, що дуже багато для мене значить. Що б не сталося, у мене будуть цікаві варіанти, але, очевидно, моя головна мета – бути в цій системі, в сім'ї Ред Булл", – заявив Цунода.

Раніше пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що він не має наміру продовжувати ворожнечу з Джорджем Расселлом.

У той же час Льюїс Гамільтон вірить у спроможність стати восьмиразовим чемпіоном світу у складі Феррарі.