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Ред Булл може відпустити Цуноду після наступного сезону

Олексій Погорелов — 21 грудня 2024, 09:36
Ред Булл може відпустити Цуноду після наступного сезону
Юкі Цунода
Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер заявив, що австрійська команда може бути змушена відпустити Юкі Цуноду після наступного сезону.

Слова 51-річного британця наводить The Race.

"Ми чітко усвідомлюємо, що якщо ми не в змозі надати Юкі можливість виступати за Ред Булл, чи є сенс тримати його?

Ви не можете мати пілота в команді підтримки протягом п'яти років. Ти не можеш завжди бути подружкою нареченої. Треба або відпустити його в цей момент, або подивитися на щось інше", – сказав Хорнер.

Проте Крістіан також не став відкидати варіант, що японець все ж отримає свій шанс, бо у Формулі-1 "все дуже швидко змінюється".

"Я думаю, що він дуже рішучий. Він знає, що все дуже швидко змінюється.

Хто б міг подумати дев'ять місяців тому, що ми сидітимемо тут і говоритимемо про те, що Ліам Лоусон буде нашим гонщиком у 2025 році.

У цій індустрії все швидко змінюється, і він усвідомлює це, і знає, що саме він повинен продемонструвати, що саме він стукає у двері".

Нагадаємо, що кілька днів тому Ред Булл оголосив про розірвання контракту із Серхіо Пересом.

Місце Чеко в австрійській команді зайняв не Юкі Цунода, у якого вже чотири роки досвіду виступів у Ф1, а Ліам Лоусон, на рахунку якого всього 11 Гран-прі.

Ред Булл Юкі Цунода

Ред Булл

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