Ред Булл може відпустити Цуноду після наступного сезону

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер заявив, що австрійська команда може бути змушена відпустити Юкі Цуноду після наступного сезону.

Слова 51-річного британця наводить The Race.

"Ми чітко усвідомлюємо, що якщо ми не в змозі надати Юкі можливість виступати за Ред Булл, чи є сенс тримати його? Ви не можете мати пілота в команді підтримки протягом п'яти років. Ти не можеш завжди бути подружкою нареченої. Треба або відпустити його в цей момент, або подивитися на щось інше", – сказав Хорнер.

Проте Крістіан також не став відкидати варіант, що японець все ж отримає свій шанс, бо у Формулі-1 "все дуже швидко змінюється".

"Я думаю, що він дуже рішучий. Він знає, що все дуже швидко змінюється. Хто б міг подумати дев'ять місяців тому, що ми сидітимемо тут і говоритимемо про те, що Ліам Лоусон буде нашим гонщиком у 2025 році. У цій індустрії все швидко змінюється, і він усвідомлює це, і знає, що саме він повинен продемонструвати, що саме він стукає у двері".

Нагадаємо, що кілька днів тому Ред Булл оголосив про розірвання контракту із Серхіо Пересом.

Місце Чеко в австрійській команді зайняв не Юкі Цунода, у якого вже чотири роки досвіду виступів у Ф1, а Ліам Лоусон, на рахунку якого всього 11 Гран-прі.