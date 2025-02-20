Магічна команда: Гамільтон упевнений, що Феррарі принесе йому восьмий титул чемпіона

Льюїс Гамільтон впевнений, що Феррарі має все необхідне для перемоги в наступному сезоні Формули-1.

Слова 40-річного британця наводить The Athletic.

Вчора семиразовий чемпіон світу вперше сів за кермо нового боліда Скудерії під назвою SF-25 під час короткого обкаточного тесту на приватному треку в Фіорано.

Гамільтон заявив, що після переходу в Феррарі він відчув себе "підбадьореним", і пояснив, що, на його думку, команда має все необхідне для того, щоб виграти перший титул з 2008 року.

"Я вже працював з двома командами-переможцями чемпіонату світу, я знаю, як виглядає і що відчуває команда-переможець. Пристрасть тут не схожа ні на що, що ви коли-небудь бачили. У них є абсолютно всі інгредієнти, необхідні для перемоги в чемпіонаті. Справа лише в тому, щоб зібрати всі частини воєдино", – сказав сер Льюїс.

Британського гонщика запитали, чи відчуває він зараз більше, ніж будь-коли, надію на виграш восьмого титулу, що стане новим рекордом Ф1.

"Так. Так. Але я також усвідомлюю, що є багато гонщиків, які ніколи не виграють свій перший титул. Мені пощастило раніше працювати у двох командах, працювати у чудових організаціях. Історія спорту показує, що коли у вас є чудові команди, але щось не складається, вони закінчують тим, що деякі з них не виграють чемпіонат світу. Але ця команда вже має шалену спадщину. Вони виграли чимало титулів. Тому я думаю, що у них в ДНК закладено менталітет переможця".

Гамільтон не забув відзначити велику конкуренцію, яка зараз знаходиться на високому рівні.

"Конкуренція дуже жорстка. Ми бачили чудові результати інших легендарних команд-переможців: Макларен, тепер Ред Булл і, очевидно, Мерседес. На вершині буде дуже тісно. Але у мене чудовий напарник. Енергія, яку я отримую від команди, це магія. І все одно знадобиться багато наполегливої праці та зусиль від абсолютно всіх, і всі вже докладають до цього зусиль, щоб досягти цієї мети. Але це також стосується віри. Кожен тут мріє про перемогу з Феррарі, кожна людина в цій команді".

Нагадаємо, що кілька днів тому Льюїс Гамільтон взяв участь у спеціальному шоу Формули-1, під час якого всі команди серії показали свої боліди 2025 року.

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