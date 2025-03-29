На етапі в Бахрейні за Феррарі виступить другий швед в історії італійської команди

Вихованець академії Феррарі Діно Беганович дебютує у Формулі-1 під час гоночного вікенду в Бахрейні.

Про це повідомляє Motorsport.

Згідно з джерелом, 21-річний швед за кермом боліда Скудерії братиме участь у першій практиці в Сахірі. Цікаво, що під час цього ж вікенду Беганович виступатиме у складі команди Hitech TGR у Формулі-2.

Повідомляється, що Діно керуватиме машиною Шарля Леклера. Це зробить його п'ятим пілотом академії Феррарі, який візьме участь в офіційному вікенді Формули-1. Раніше до цього списку доєдналися Шарль та Артюр Леклери, Роберт Шварцман та Олівер Берман.

Діно Беганович приєднався до академії Феррарі у 2020 році. Під час етапу в Бахрейні він стане тільки другим шведом в історії Формули-1, який керував болідом Феррарі. До нього це зробив тільки Стефан Юханссон у 1985 та 1986 роках.

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