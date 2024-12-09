Ферстаппен повторив досягнення 41-річної давнини

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став першим гонщиком з 1983 року, який завоював титул чемпіона світу у складі команди, яка у Кубку конструкторів зайняла не вище третього місця.

Про це досягнення чотириразового чемпіона повідомляє Autosport.

Це лише третій подібний випадок в історії Формули-1.

Цікаво, що до нього таке зробив Нельсон Піке, батько його дівчини Келлі Піке, разом з якою Ферстаппен очікує на дитину.

Свій другий з трьох чемпіонських титулів Нельсон виграв у 1983 році за кермом боліду Бребем, який у тому сезоні опинився третім у Кубку конструкторів.

А за рік до цього Кеке Росберг, батько чемпіона світу 2016 року Ніко Росберга, виграв свій єдиний титул у складі команлди Вільямс. Сезон-1982 британський колектив завершив на четвертому місці в командному заліку.

Нагадаємо, що в цьому році Кубок конструкторів виграв Макларен, для якого цей командний трофей став першим з 1998 року.