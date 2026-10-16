Ферстаппен представив особливий шолом до Гран-прі США

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен представив оригінальний дизайн шолома, підготовлений до етапу в США.

Новинку нідерландець показав у соцмережі "Х".

Головним елементом оформлення став фірмовий лев гонщика, якого цього разу зобразили в ковбойському капелюсі. Білу основу шолома доповнили червоні та темно-сині деталі, американський прапор і чотири зірки, що символізують чемпіонські титули Ферстаппена.

Гран-прі США у рамках чемпіонату Формули-1 сезону 2026 року заплановано на 25 жовтня. Змагання пройдуть на автодромі Circuit of the Americas (Остін, штат Техас). Початок гонки - о 22:00 за київським часом.

На цьому Гран-прі свій перший чемпіонський титул може здобути 20-річний пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Раніше повідомлялось, що Формула-1 вперше за понад 30 років повертається до Африки.