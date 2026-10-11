У команді панує мотивація досягати ще кращих результатів: Ферстаппен – про перемогу на Гран-прі Сінгапуру
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен після перемоги на Гран-прі Сінгапуру подякував своїй команді за роботу та заявив, що колектив прагне продемонструвати кращі результати.
Його слова передає Sky Sports.
"Останні кілька гонок склалися для нас дуже вдало. Це просто чудово, і в команді панує велика мотивація досягати ще кращих результатів.
Це справді чудова команда, мені дуже подобається з ними працювати, і, сподіваюся, до кінця року ми зможемо ще трохи розважитися".
Зауважимо, що за підсумками Гран-прі Сінгапуру Ферстаппен вперше тріумфував у своїй кар'єрі на трасі "Марина Бей". Другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі. Трійку лідерів закрив пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.
Додамо, що Антонеллі має шанси достроково стати чемпіоном світу у Формулі-1 за підсумками наступного Гран-прі США.
Також варто зазначити, що основний етап Гран-прі США відбудеться 25 жовтня. Змагання стартують о 22:00 за київським часом.