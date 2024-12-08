Ферстаппен: Якщо я побачу талант у своїй дитині, то підтримаю її у прагненні стати гонщиком

Кілька днів тому пілот Ред Булл Макс Ферстаппен оголосив, що він стане батьком. І він також запевнив, що ця роль ніяк не вплине на його кар'єру.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Ферстаппен та його дівчина Келлі Піке вже виховують дівчинку Пенелопу, яку донька триразового чемпіона світу Нельсона Піке народила від колишнього пілота Ред Булл Даниїла Квята.

Саме тому 27-річний нідерландець вважає, що його майбутня дитина якось повпливає на його кар'єру.

"Чесно кажучи, я цим вже займаюся, тому для мене це не є чимось абсолютно новим. Тепер це буде моя ДНК, скажімо так, але я думаю, що це абсолютно нормально, і я знаю, що дитина буде в хороших руках. Так що для мене завдання буде одне: зосередитися на гонці, а потім повернутися до своєї сім'ї", – сказав Макс.

До того ж, він запевнив, що не збирається брати річну відпустку.

"Ні, я ніколи не думав про те, щоб взяти рік відпустки. Я не думаю про це".

Ферстаппен також заявив, що він підтримає прагнення своєї дитини піти його стопами, але за певної умови.

"Ну, якщо він або вона захоче це зробити, і я побачу, що є талант, я підтримаю його, звичайно. Але я дуже сподіваюся, що ні! Ніякого тиску, нехай просто живе своїм життям".

Макс Ферстаппен вже у статусі дострокового чемпіона світу сезону-2024 фінішував шостим на Гран-прі Абу-Дабі, який завершився перемогою Ландо Норріса.

Саме цей результат дозволив Макларену виграти Кубок конструкторів, не давши Феррарі шансу на успіх в останній гонці сезону.