Макларен – переможці Кубка конструкторів-2024
Макларен
Формула-1
В Абу-Дабі завершився фінальний етап Формули-1, за підсумками якого перемогу у Кубку конструкторів здобула команда Макларен.
Британська команда заробила 666 очок завдяки перемозі Ландо Норріса у заїзді, а також 10 місцю Піастрі.
Найближчий переслідувач британців - Феррарі, набрали 652 очки. Трійку лідерів замкнув Ред Булл із 589 заліковими балами.
Для Макларен це дев'ята перемога у Кубку конструкторів. Відзначимо, що востаннє команда перемагала у 1998 році.
Варто нагадати, що раніше визначився переможець Формули-2.