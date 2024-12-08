Макларен – переможці Кубка конструкторів-2024

В Абу-Дабі завершився фінальний етап Формули-1, за підсумками якого перемогу у Кубку конструкторів здобула команда Макларен.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆



What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Британська команда заробила 666 очок завдяки перемозі Ландо Норріса у заїзді, а також 10 місцю Піастрі.

Найближчий переслідувач британців - Феррарі, набрали 652 очки. Трійку лідерів замкнув Ред Булл із 589 заліковими балами.

Для Макларен це дев'ята перемога у Кубку конструкторів. Відзначимо, що востаннє команда перемагала у 1998 році.

Варто нагадати, що раніше визначився переможець Формули-2.