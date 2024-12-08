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Макларен – переможці Кубка конструкторів-2024

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 16:38
Макларен – переможці Кубка конструкторів-2024
Макларен
Формула-1

В Абу-Дабі завершився фінальний етап Формули-1, за підсумками якого перемогу у Кубку конструкторів здобула команда Макларен.

Британська команда заробила 666 очок завдяки перемозі Ландо Норріса у заїзді, а також 10 місцю Піастрі.

Найближчий переслідувач британців - Феррарі, набрали 652 очки. Трійку лідерів замкнув Ред Булл із 589 заліковими балами.

Для Макларен це дев'ята перемога у Кубку конструкторів. Відзначимо, що востаннє команда перемагала у 1998 році.

Варто нагадати, що раніше визначився переможець Формули-2.

Макларен Формула 1 Феррарі

Макларен

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