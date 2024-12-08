Гамільтон: Коли Боно сказав "Hammer Time", я зрозумів, що чую це востаннє

Гран-прі Абу-Дабі став для Льюїса Гамільтона останнім у складі Мерседес, з яким він виграв шість чемпіонських титулів.

Думки сера Льюїса щодо цієї події передає сайт Формули-1.

"Коли Боно (Пітер Боннінгтон, гоночний інженер Гамільтона) сказав, що настав "Hammer Time", у той момент я подумав: "Це востаннє, коли я це чую". У той момент у мене щось клацнуло. Я просто хотів закінчити гонку на висоті, і віддати команді все, що я можу, так само, як вони віддавали мені всі ці роки", – сказав Гамільтон.

Після завершення гонки 39-річний британець ще деякий час просидів у та біля боліда "срібних стріл".

"Чесно кажучи, я не пам'ятаю (про що думав у той момент). Все як у тумані, але думаю, що це був останній раз, коли я сидів у кокпіті Мерседеса. Просто намагався насолодитися цим моментом. Це вже історія, всі мої перегони пройшли на болідах Мерседес, і весь успіх, якого ми досягли, – я просто сидів і думав про все це, і просто споглядав, наскільки це була чудова подорож. Я буду сумувати за ними – я не можу сказати вам, як сильно я буду сумувати за ними, це буде дуже сильно. Я працював з ними щодня протягом останніх 12 років. У цій команді дуже багато любові, і це нікуди не дінеться".

Нагадаємо, що у наступному сезоні Льюїс Гамільтон виступатиме у складі Феррарі, ставши напарником Шарля Леклера.

Монегаск провів одну зі своїх найкращих гонок у кар'єрі, фінішувавши третім після старту з 19-ї позиції.

Але цього все одно не вистачило, щоб Скудерія виграла Кубок конструкторів, який у підсумку дістався Макларену.