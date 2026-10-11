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Завжди є моменти, які можна покращити: Ферстаппен – про виграний поул Гран-прі Сінгапуру

Микола Літвінов — 11 жовтня 2026, 00:57
Завжди є моменти, які можна покращити: Ферстаппен – про виграний поул Гран-прі Сінгапуру
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен після здобуття поул-позиції у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру заявив, що різниця між суперниками протягом змагань була незначною та відзначив присутність моментів, які варто покращити.

Його слова передає Sky Sports.

"Протягом усього кваліфікаційного заїзду різниця між нами була дуже незначною. Звісно, я дуже радий, що посів поул, адже саме цього я і прагнув. Дуже радий.

Машина була досить потужною протягом усього вікенду. Завжди є моменти, які можна покращити, але цього вистачило для поула, тож я дуже задоволений цим результатом".

Нагадаємо, що за підсумками кваліфікації Ферстаппен із результатом 1:31.373 залишив позаду Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона з Феррарі. А до цього 29-річний нідерландець також переміг у спринті, де Гамільтон і Леклер замкнули трійку найкращих.

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Додамо, що основна гонка відбудеться в неділю, 11 жовтня. Старт змагань запланований о 15:00 за київським часом. 

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