Ферстаппен: У людей, які критикують мій стиль водіння, немає менталітету чемпіона

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен продовжить їздити на межі правил Формули-1. А ті, хто не розуміють, чому він так робить, просто не мають "менталітету чемпіона".

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Під час етапу в Мексиці гендиректор Макларен Зак Браун похвалив нідерландця, але заявив, що тому не варто так їздити. На це у Ферстаппена була своя відповідь.

"Так, але у них немає менталітету чемпіона світу. Я завжди буду викладатись на повну, щоб отримати максимальну віддачу від кожної гонки. І якщо мені доведеться бути на межі, то так воно і буде. Іноді доводиться переступати межу. Що ж, я це роблю. Я завжди буду робити все, щоб отримати максимальний результат у чемпіонаті. І, звичайно, іноді доводиться працювати на межі або за межею, і не всі це розуміють. Не всі мають такий менталітет", – заявив Макс.

Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко розповів, коли австрійська команда оголосить склад пілотів на наступний сезон.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен став на захист Серхіо Переса, який опинився під шквалом критики по ходу минулої кампанії.