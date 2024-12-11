Ферстаппен – про Переса: Люди були дуже суворі до нього, тому що він не ідіот

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив невдоволення тим, під яким шквалом критики його напарник по команді Серхіо Перес знаходився протягом сезону-2024.

Слова чотириразового чемпіона світу Формули-1 наводить Motorsport.

На думку Макса, погані виступи Переса пов'язані з характеристиками боліда, який йому не підходив за стилем пілотажу.

"Я співчуваю тому, в якому становищі він опинився. Я працюю з ним кожні вихідні, тиждень за тижнем, і я бачу, що люди були дуже суворі до нього.

Звичайно, бували вікенді, які, можливо, могли б пройти краще, але іноді люди були дуже суворі до нього, бо він не ідіот.

Він завжди вважався чудовим гонщиком, і це було важко. Але це було важко для всіх в команді, тому що іноді було просто дуже важко керувати болідом".