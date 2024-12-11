Ферстаппен – про Переса: Люди були дуже суворі до нього, тому що він не ідіот
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив невдоволення тим, під яким шквалом критики його напарник по команді Серхіо Перес знаходився протягом сезону-2024.
Слова чотириразового чемпіона світу Формули-1 наводить Motorsport.
"Я завжди дуже добре працював з Чеко. Чесно кажучи, він чудовий хлопець. Це дуже рідкісний випадок, коли у вас є такий напарник по команді, як він, який завжди був дуже хорошим і просто приємним хлопцем", – сказав Ферстаппен.
На думку Макса, погані виступи Переса пов'язані з характеристиками боліда, який йому не підходив за стилем пілотажу.
"Я співчуваю тому, в якому становищі він опинився. Я працюю з ним кожні вихідні, тиждень за тижнем, і я бачу, що люди були дуже суворі до нього.
Звичайно, бували вікенді, які, можливо, могли б пройти краще, але іноді люди були дуже суворі до нього, бо він не ідіот.
Він завжди вважався чудовим гонщиком, і це було важко. Але це було важко для всіх в команді, тому що іноді було просто дуже важко керувати болідом".
Серхіо Перес заробив за сезон 152 очки, відставши від Макса Ферстаппена на 285 балів. Це найбільша різниця між напарниками серед усіх команд у 2024 році.
Раніше стало відомо, що Ферстаппен став найбільш високооплачуваним гонщиком Формули-1 у 2024 році.