Радник Ред Булл розповів, коли команда оголосить склад пілотів на сезон-2025

Радник Ред Булл Гельмут Марко оголосив, що австрійська команда назве склад пілотів на сезон 2025 року перед Різдвом.

Про це повідомляє Motorsport.

Ім'я того, хто буде напарником Макса Ферстаппена в наступному сезоні, "бики" назвуть до 25 грудня.

До того ж, Марко сказав, що команда, очевидно, будувала болід 2025 року під Ферстаппена. Тому його напарнику доведеться адаптуватися під нього.

"Оскільки у нас найшвидший і найкращий гонщик в команді – Макс, цілком природно, що ми враховуємо його побажання, коли мова йде про розвиток характеристик керованості боліда. Я впевнений, що поки ми даємо йому конкурентоспроможний болід, він залишиться в Ред Булл. У найближчі кілька днів ми оголосимо новини про те, як виглядатиме пара пілотів наступного року. Існує багато спекуляцій, і згадуються трансферні суми, які є повною нісенітницею", – заявив Марко.

Нагадаємо, що Серхіо Перес має чинний контракт з Ред Булл, який розрахований до кінця 2025 року. Але існує ймовірність, що команда розірве угоду.

Недавно пілот РБ Юкі Цунода провів тести за кермом Ред Булл. І японець вважає, що йому вдалося вразити інженерів австрійського колектива.