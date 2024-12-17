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Радник Ред Булл розповів, коли команда оголосить склад пілотів на сезон-2025

Олексій Погорелов — 17 грудня 2024, 13:27
Радник Ред Булл розповів, коли команда оголосить склад пілотів на сезон-2025
Макс Ферстаппен та Серхіо Перес
Instagram Ред Булл

Радник Ред Булл Гельмут Марко оголосив, що австрійська команда назве склад пілотів на сезон 2025 року перед Різдвом.

Про це повідомляє Motorsport.

Ім'я того, хто буде напарником Макса Ферстаппена в наступному сезоні, "бики" назвуть до 25 грудня.

До того ж, Марко сказав, що команда, очевидно, будувала болід 2025 року під Ферстаппена. Тому його напарнику доведеться адаптуватися під нього.

"Оскільки у нас найшвидший і найкращий гонщик в команді – Макс, цілком природно, що ми враховуємо його побажання, коли мова йде про розвиток характеристик керованості боліда.

Я впевнений, що поки ми даємо йому конкурентоспроможний болід, він залишиться в Ред Булл.

У найближчі кілька днів ми оголосимо новини про те, як виглядатиме пара пілотів наступного року. Існує багато спекуляцій, і згадуються трансферні суми, які є повною нісенітницею", – заявив Марко.

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Нагадаємо, що Серхіо Перес має чинний контракт з Ред Булл, який розрахований до кінця 2025 року. Але існує ймовірність, що команда розірве угоду.

Недавно пілот РБ Юкі Цунода провів тести за кермом Ред Булл. І японець вважає, що йому вдалося вразити інженерів австрійського колектива.

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