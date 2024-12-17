Цунода: Я багато чув, як інженери Ред Булл були вражені моїми тестами

Пілот РБ Юкі Цунода вважає, що він вразив Ред Булл своїми технічними відгуками під час нещодавнього тесту.

Слова японського гонщика наводить Motorsport.

"Я багато чув про те, як вони були вражені, особливо моїми відгуками. Це надійшло не лише від інженерів, які працюють на трасі, а й від інженерів, які надають підтримку дистанційно з заводу Ред Булл у Мілтон-Кінсі. Вони зазначили, що були вражені моїм внеском.

Ця область була ключовою метою для мене. Гадаю, в Ред Булл вже розуміють, що моя швидкість не є великою проблемою. Натомість вони більше зосереджені на таких речах, як мій зворотній зв'язок, моя поведінка в команді та те, як я поводжуся в машині. Ймовірно, вони вважали ці сфери найбільшими невідомими.

Тож, пам'ятаючи про це, я продовжував надавати зворотній зв'язок, як і завжди, намагаючись спілкуватися якомога ретельніше та детальніше", – сказав Цунода.