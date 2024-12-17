Цунода: Я багато чув, як інженери Ред Булл були вражені моїми тестами
Пілот РБ Юкі Цунода вважає, що він вразив Ред Булл своїми технічними відгуками під час нещодавнього тесту.
Слова японського гонщика наводить Motorsport.
"Я багато чув про те, як вони були вражені, особливо моїми відгуками. Це надійшло не лише від інженерів, які працюють на трасі, а й від інженерів, які надають підтримку дистанційно з заводу Ред Булл у Мілтон-Кінсі. Вони зазначили, що були вражені моїм внеском.
Ця область була ключовою метою для мене. Гадаю, в Ред Булл вже розуміють, що моя швидкість не є великою проблемою. Натомість вони більше зосереджені на таких речах, як мій зворотній зв'язок, моя поведінка в команді та те, як я поводжуся в машині. Ймовірно, вони вважали ці сфери найбільшими невідомими.
Тож, пам'ятаючи про це, я продовжував надавати зворотній зв'язок, як і завжди, намагаючись спілкуватися якомога ретельніше та детальніше", – сказав Цунода.
Юкі визнав, що не є фаворитом на місце в австрійській команді, але сказав, що він мріє про виступи за "биків".
"Я думаю, що шанси 50 на 50. Звичайно, я був би найщасливішим, якби міг виступати за Ред Булл, але я неймовірно вдячний за всю підтримку, яку я отримую від усіх у цій ситуації.
Незалежно від того, з яку команду я буду виступати, те, що я повинен робити, залишається незмінним. Мова йде не тільки про Ред Булл. Наскільки ми знаємо, РБ може перевершити їх у розвитку. Це не означає, що це обов'язково має бути Ред Булл".
Нагадаємо, що нещодавно керівник Ред Булл Крістіан Хорнер підтвердив, що австрійська команда розглядає Ліама Лоусона та Юкі Цуноду в якості заміни Серхіо Переса.