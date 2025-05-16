ФІА винесла вирок щодо розслідування про нелегальність боліду Макларен

Болід Макларен був визнаний таким, що відповідає технічному регламенту Формули-1.

Про це повідомляє ESPN.

Під сумнівом перебувала легальність системи охолодження машини британської команди. У суперників виникли підозри щодо здатності тримати температуру шин під контролем.

Колектив з Вокінга виграв п'ять з перших шести Гран-прі цього сезону і має значну перевагу в спекотних умовах, коли термічна деградація шин стала ключовим фактором, що впливає на продуктивність.

Хоча жоден з суперників не подав офіційного протесту, були підозри, що команда могла використовувати методи, які не відповідають регламенту, щоб запобігти перегріванню задніх шин.

Але після Гран-прі Маямі ФІА перевірила болід Оскара Піастрі, який виграв ту гонку. Федерація заявила, що машина відповідає вимогам регламенту.

Раніше стало відомо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен встановив новий рекорд кола під час тестів на Нюрбургринзі.