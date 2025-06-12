Гамільтон думає про завершення кар'єри після важкого старту в Феррарі – стюард ФІА

Переможець гонки 24 години Ле-Манна, колишній пілот Формули-1 та нинішній стюард ФІА Дерек Ворвік вважає, що Льюїса Гамільтон замислюється про завершення кар'єри.

Слова 70-річного британця наводить Planet F1.

Гамільтон сподівався, що початок його кар'єри у Феррарі буде в рази успішнішим. Але поки що все виглядає як невдала співпраця: якщо відкинути перемогу в китайському спринті, 40-річний британець жодного разу не підіймався на подіум за підсумком Гран-прі.

"Я не знаю, чому Льюїс Гамільтон не може їхати у Феррарі. Думаю, це справді загадка. Ми всі розглядали його перехід у Феррарі як чудову можливість виграти свій восьмий титул чемпіона світу. Наразі машина йому не до вподоби. Більшість критиків скажуть, що він семиразовий чемпіон світу, 105 перемог, і, безумовно, ви пристосовуєтеся до машини, яка у вас є, як це зробив Шарль (Леклер). Але з якихось причин він не може до неї звикнути. Я думаю, що люди недооцінюють, в тому числі і Льюїс, можливо, наскільки важко приєднатися до нової команди. Як звикнути до їхніх систем, їхніх брифінгів, як змусити їх зрозуміти, що ти хочеш, і навпаки. А найважливішою річчю в машині, мабуть, є кермо, тому що є так багато різних налаштувань, які можна зробити на кермі, і, можливо, він ще не зовсім впорався з цим", – сказав Ворвік.

Невдачі Гамільтона на трасі змушують британського гонщика думати, що семиразовий чемпіон світу вже замислюється про завершення кар'єри.

"Чи хочу я, щоб Льюіс вигравав гонки і боровся за титул чемпіона світу? Так. Я думаю, він заслуговує на це. Я думаю, що він заслуговує на цей восьмий титул чемпіона світу. Цього року цього не станеться. І я думаю, що якщо все буде продовжуватись так, як зараз, я підозрюю, що він вже думає про те, щоб зупинитись... Я не бачу, щоб він був на півсекунди позаду Шарля, а також на шостому, сьомому та восьмому місцях. За останні три роки в Мерседес йому цього вистачало, тому йому потрібно повернути трохи впевненості в собі. У Китаї, коли він виграв спринт, я подумав, що це був переломний момент, але машина все ще йому не до вподоби".

Після дев'яти етапів сезону Льюїс Гамільтон посідає шосте місце особистого заліку, заробивши 71 очко. Він відстає на 23 очки від Леклера, який іде п'ятим.

Раніше стало відомо, що пілот Астон Мартіна Ленс Стролл все ж таки зможе виступити на домашньому Гран-прі Канади.