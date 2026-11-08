Гамільтон – про ситуацію з Леклером: Конфлікт вичерпано

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон поділився інформацією про свої відносити з партнером по команді Шарлем Леклером.

Слова британця наводить ESPN.

Як запевнив Гамільтон, вони з монегаском проговорили усі претензії, які мали одне до одного і вирішили свою конфліктну ситуацію.

"Ми відчуваємо глибоку повагу одне до одного", – додав гонщик.

Зазначимо, що на початку гонки в межах Гран-прі Мексики Леклер намагався обігнати свого напарника, через що він втратив позиції, а сам монегаск змушений був зрізати трасу.

У підсумку, Леклер отримав 5 секунд штрафу, а Гамільтон з поулом завершив гонку на другому місці.

Згодом Льюїс Гамільтон розкритикував свого партнера за його менталітет. Британець в наступному інтерв'ю додав, що його не змусять мовчати, якщо у нього є якісь претензії до Леклера.