Гамільтон отримає штраф у стартову решітку Гран-прі Бразилії – ЗМІ

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон отримає штраф у стартову решітку гонки в Сан-Паулу.

Про це повідомили у The Race.

Очікується, що Скудерія змінить певні компоненти силової установки, через що британець стартуватиме нижче по решітці, але подробиць щодо того, що саме буде змінено, наразі немає.

Зазначається, що Гамільтон за цей час вже встиг досягти ліміту за кількістю змін в боліді, а тому будь-яка наступна призведе до покарання гонщика.

Окрім того, аналогічна ситуація очікує і на партнера Гамільтона Шарля Леклера, але це відбудеться на Гран-прі Лас-Вегаса.

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Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.

В особистому заліку пілотів Гамільтон посідає третє місце, набравши 259 очок.

Раніше повідомлялось, що своє покарання на Гран-прі Бразилії з аналогічних причин отримав Джордж Расселл.