Ферстаппен зрівнявся з Феттелем за кількістю поулів за Ред Булл
Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен зрівнявся із Себастьяном Феттелем за кількістю поул-позицій у складі команди Ред Булл.
Нідерландець напередодні виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії, яка для нього стала 44-ю у кар'єрі та 44-ю за Ред Булл. За цим показником він зрівнявся з іншим чотириразовим чемпіоном світу Себастьяном Феттелем.
Загалом на рахунку Феттеля 57 поул-позицій, з яких 44 він завоював у складі Ред Булл, одну в Торо Россо, ще 12 здобув за Феррарі.
Більше кваліфікації за одну команду вигравали – Льюїс Гамільтон (78, Мерседес), Міхаель Шумахера (58, Феррарі) та Айртон Сенни (46, Макларен).
Зазначимо, що Феттель вже відреагував на досягнення Ферстаппена в Instagram.
Основна гонка Гран-прі Великої Британії відбудеться у неділю, 6 липня, о 17:00 за київським часом.
Раніше Ферстаппен розповів, чи планує міняти команду Формули-1 у майбутньому.