Ферстаппен зрівнявся з Феттелем за кількістю поулів за Ред Булл

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен зрівнявся із Себастьяном Феттелем за кількістю поул-позицій у складі команди Ред Булл.

Нідерландець напередодні виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії, яка для нього стала 44-ю у кар'єрі та 44-ю за Ред Булл. За цим показником він зрівнявся з іншим чотириразовим чемпіоном світу Себастьяном Феттелем.

Загалом на рахунку Феттеля 57 поул-позицій, з яких 44 він завоював у складі Ред Булл, одну в Торо Россо, ще 12 здобув за Феррарі.

Більше кваліфікації за одну команду вигравали – Льюїс Гамільтон (78, Мерседес), Міхаель Шумахера (58, Феррарі) та Айртон Сенни (46, Макларен).

Зазначимо, що Феттель вже відреагував на досягнення Ферстаппена в Instagram.

Основна гонка Гран-прі Великої Британії відбудеться у неділю, 6 липня, о 17:00 за київським часом.

Раніше Ферстаппен розповів, чи планує міняти команду Формули-1 у майбутньому.