Гамільтон – про напруження з Леклером: Мене не змусять мовчати

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про свої напружені стосунки із напарником по команді Шарлем Леклером.

Слова британця наводить ESPN.

Гонщик заявив, що не шкодує про свої попередні слова щодо Леклера та не збирається мовчати через ймовірну реакцію з боку босів Скудерії.

"Мені все одно, хто що подумає про мої слова щодо Шарля. Я розумію, що іноді ми зганяємо розчарування на наших партнерах та керівництві, але на емоціях я не маю часу контролювати те, що кажу.

Зрештою, ми можемо сказати те, що що потім жалкуємо, але я не збираюсь перепрошувати за чесність. Не шкодую про це і ніхто не змусить мене замовкнути", – розповів Гамільтон.

Зазначимо, що на початку гонки в межах Гран-прі Мексики Леклер намагався обігнати свого напарника, через що він втратив позиції, а сам монегаск змушений був зрізати трасу.

У підсумку, Леклер отримав 5 секунд штрафу, а Гамільтон з поулом завершив гонку на другому місці.

Раніше Льюїс Гамільтон розкритикував свого партнера за його менталітет.