Расселл отримав штраф у п'ять позицій на Гран-прі Бразилії

Пілот Мерседес Джордж Расселл отримав штраф у п'ять позицій напередодні Гран-прі Бразилії.

Про це повідомили у ESPN.

Напередодні гонок у Сан-Паулу "срібні стріли" встановили новий двигун на болід британця, а тому відповідно до правил він втратить п'ять позицій за підсумками кваліфікації.

Зауважимо, що у переважній більшості гонок сезону-2026 Расселл скаржився на різноманітні проблеми у своїй машині, зокрема в Мексиці на збої у роботі гібридної системи на старті заїзду.

Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.

В загальному заліку пілотів британець посідає четверте місце, набравши 250 очок.

Зазначимо, що напардник Расселла, Антонеллі, став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

Раніше про сезон-2026 у виконанні Расселла висловився керівник Мерседес Тото Вольфф.