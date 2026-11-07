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Гран-прі Бразилії залишається в розкладі Формули-1 до 2035 року

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 16:44
Гран-прі Бразилії
Гран-прі Бразилії
Формула 1

Організатори Гран-прі Бразилії та керівництво Формули-1 оновили угоду про проведення змагань.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Так, змагання в Сан-Паулу проводитимуться до 2035 року, тоді як попередній контракт було розраховано до 2030-го.

Вперше етап Гран-прі Бразилії в межах Формули-1 провели у 1973 році і з того часу він незмінно є частиною "королеви автоспорту".

Більшу частину гонок в Сан-Паулу проводили на трасі "Інтерлагос", за вийнятком 1978 року і періоду з 1981 по 1989 включно – тоді автогонщики їздили на "Жакарепагуа".

Рекордсменом за кількістю перемог в Бразилії є Ален Прост – шість тріумфів. З чинних гонщиків Формули-1 в Сан-Паулу по три рази перемагали Льюїс Гамільтон та Макс Ферстаппен.

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Кваліфікація Гран-прі сезону-2026 в Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.

Раніше повідомлялось, що Формула-1 вперше за понад 30 років повертається до Африки.

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