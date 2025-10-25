Леклер: Дуже здивуюся, якщо Ферстаппен стане чемпіоном цього сезону

Пілот Феррарі Шарль Леклер поділився своїми думками щодо боротьби за титул чемпіона світу Формули-1 нинішнього сезону.

Слова 28-річного монегаска наводить Motorsport.

За останні п'ять етапів пілот Ред Булл Макс Ферстаппен суттєво скоротив своє відставання від лідерів чемпіонату, Оскара Піастрі та Ландо Норріса.

Незважаючи на такі успіхи чотириразового чемпіона світу, Леклер не думає, що Максу вдасться стати п'ятиразовим чемпіоном.

"Макс завжди їздить на дуже високому рівні. Це (Ферстаппен у боротьбі за титул) не є повною несподіванкою, враховуючи те, що Ред Булл, ймовірно, є командою, яка просунула оновлення боліду більше, ніж інші команди. Я думаю, що Макларен до сить давно зупинився у питанні оновлення машини, ми також зупинилися досить давно, а Мерседес і Ред Булл – це дві команди, які працювали з оновленнями трохи довше.

Я буду дуже здивований, якщо йому вдасться виграти чемпіонат з того положення, у якому він зараз перебуває. Я маю на увазі, що він завжди на висоті і завжди показує надзвичайно хороші результати, але це все-таки 40 очок, а 40 очок – це значна різниця. Тому, якби я мав поставити один долар, я б, мабуть, поставив на пілотів Макларен. Але ніколи не можна виключати Макса", – сказав Леклер.