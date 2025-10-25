Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Леклер: Дуже здивуюся, якщо Ферстаппен стане чемпіоном цього сезону

Олексій Погорелов — 25 жовтня 2025, 13:00
Макс Ферстаппен та Шарль Леклер
Макс Ферстаппен та Шарль Леклер
Getty Images

Пілот Феррарі Шарль Леклер поділився своїми думками щодо боротьби за титул чемпіона світу Формули-1 нинішнього сезону.

Слова 28-річного монегаска наводить Motorsport.

За останні п'ять етапів пілот Ред Булл Макс Ферстаппен суттєво скоротив своє відставання від лідерів чемпіонату, Оскара Піастрі та Ландо Норріса.

Незважаючи на такі успіхи чотириразового чемпіона світу, Леклер не думає, що Максу вдасться стати п'ятиразовим чемпіоном.

"Макс завжди їздить на дуже високому рівні. Це (Ферстаппен у боротьбі за титул) не є повною несподіванкою, враховуючи те, що Ред Булл, ймовірно, є командою, яка просунула оновлення боліду більше, ніж інші команди. Я думаю, що Макларен до сить давно зупинився у питанні оновлення машини, ми також зупинилися досить давно, а Мерседес і Ред Булл – це дві команди, які працювали з оновленнями трохи довше.

Я буду дуже здивований, якщо йому вдасться виграти чемпіонат з того положення, у якому він зараз перебуває. Я маю на увазі, що він завжди на висоті і завжди показує надзвичайно хороші результати, але це все-таки 40 очок, а 40 очок – це значна різниця. Тому, якби я мав поставити один долар, я б, мабуть, поставив на пілотів Макларен. Але ніколи не можна виключати Макса", – сказав Леклер.

Нагадаємо, що в ніч на завтра, 26 жовтня, проходитиме кваліфікація Гран-прі Мексики. Старт сесії запланований на 00:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Макларен скасував "наслідки" для Ландо Норріса за події Гран-прі Сінгапуру.

автоспорт Макс Ферстаппен Формула 1 Шарль Леклер Феррарі Ред Булл

Формула 1

Астон Мартін визнав себе винним у порушенні ліміту бюджетів за 2024 рік
Почати з чистого аркуша: Макларен скасував "наслідки" для Норріса
Педро і Ріккардо Родрігес: швидкість, ризик, і вічна слава героїв Мексики
Ціна питання – 1,5 мільярда: Хорнер знайшов інвесторів для придбання команди Формули-1
Вольфф – про Ферстаппена: Андердог в боротьбі за титул завжди володіє психологічною перевагою

Останні новини