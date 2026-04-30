Доходи Формули-1 від спонсорів майже зрівнялися з NFL

Доходи команд Formula 1 від спонсорських контрактів у 2025 році зросли до 2,54 мільярда доларів, суттєво скоротивши відставання від Національної футбольної ліги (NFL).

Про це повідомляє The Race.

Згідно зі звітом SponsorUnited, приріст склав 22,1% або 460 мільйонів доларів у порівнянні з 2024 роком. Так розрив із лідером американського ринку скоротився з 360 до 120 мільйонів доларів. Загальні доходи НФЛ оцінюються у 2,66 мільярда, тоді як третє місце посідає англійська Прем'єр-ліга із показником 2,02 мільярда.

У 2025 році найбільший дохід серед команд отримала Мерседес – 558 мільйонів доларів. Також серед лідерів залишаються Феррарі, Ред Булл та Макларен, а останню позицію посідає Хаас.

Найбільшим джерелом спонсорських надходжень став технологічний сектор – 769 мільйонів доларів, що на 40,8% більше, ніж роком раніше. Серед ключових партнерів – Oracle, CrowdStrike та TeamViewer.

Друге місце за обсягом посідає фінансовий сектор (456 мільйонів), третє – одяг та аксесуари (219 мільйонів), тоді як сегмент готельно-ресторанного бізнесу продемонстрував найбільше відсоткове зростання – +62,4% до 55 мільйонів.

Лідером за кількістю персональних рекламних контрактів став Серхіо Перес з 31 угодою, попри відсутність виступів у сезоні-2025. Далі йдуть Ландо Норріс (18 контрактів) та Франко Колапінто (17).

Нагадаємо, що податкова Італії почала розслідування щодо несплати податків пілотами Формули-1.

Також оприлюднена приблизна вартість команд Формули-1.