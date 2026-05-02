Норріс здобув поул у спринт-кваліфікації Гран-прі Маямі
У п'ятницю, 1 травня, в межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбувся спринт-кваліфікація, за підсумками якого поул-позицію здобув пілот Макларен Ландо Норріс.
Друге та третє місце розділили пілоти Мерседес Кімі Антонеллі та Оскар Піастрі (Макларен) відповідно.
У спринт-кваліфікації пілоти боролися за місця на стартовій решітці спринтерської гонки.
Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.
Результати спринту-кваліфікації Гран-прі Маямі
- Ландо Норрис (Макларен) 1:27.869
- Андреа Кімі Антонелли (Мерседес) +0,222
- Оскар Піастри (Макларен) +0,239
- Шарль Леклер (Феррарі) +0,370
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,592
- Джордж Рассел (Мерседес) +0,624
- Льюис Гамільтон (Феррарі) +0,749
- Франко Колапінто (Альпін) +1,451
- Ісак Аджар (Ред Булл) +1,553
- П'єр Гаслі (Альпін) +1,605
Гран-прі Маямі 2026 року відбудеться у неділю, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.
Нагадаємо, що податкова Італії почала розслідування щодо несплати податків пілотами Формули-1.