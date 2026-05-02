Норріс здобув поул у спринт-кваліфікації Гран-прі Маямі

У п'ятницю, 1 травня, в межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбувся спринт-кваліфікація, за підсумками якого поул-позицію здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Друге та третє місце розділили пілоти Мерседес Кімі Антонеллі та Оскар Піастрі (Макларен) відповідно.

У спринт-кваліфікації пілоти боролися за місця на стартовій решітці спринтерської гонки.

Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.

Результати спринту-кваліфікації Гран-прі Маямі

Ландо Норрис (Макларен) 1:27.869 Андреа Кімі Антонелли (Мерседес) +0,222 Оскар Піастри (Макларен) +0,239 Шарль Леклер (Феррарі) +0,370 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,592 Джордж Рассел (Мерседес) +0,624 Льюис Гамільтон (Феррарі) +0,749 Франко Колапінто (Альпін) +1,451 Ісак Аджар (Ред Булл) +1,553 П'єр Гаслі (Альпін) +1,605

Гран-прі Маямі 2026 року відбудеться у неділю, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.

