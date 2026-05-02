Норріс здобув поул у спринт-кваліфікації Гран-прі Маямі

Олексій Мурзак — 2 травня 2026, 00:30
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен завершив спринт-кваліфікацію 5-м
У п'ятницю, 1 травня, в межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбувся спринт-кваліфікація, за підсумками якого поул-позицію здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Друге та третє місце розділили пілоти Мерседес Кімі Антонеллі та Оскар Піастрі (Макларен) відповідно.

У спринт-кваліфікації пілоти боролися за місця на стартовій решітці спринтерської гонки.

Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.

Результати спринту-кваліфікації Гран-прі Маямі

  1. Ландо Норрис (Макларен) 1:27.869
  2. Андреа Кімі Антонелли (Мерседес) +0,222
  3. Оскар Піастри (Макларен) +0,239
  4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,370
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,592
  6. Джордж Рассел (Мерседес) +0,624
  7. Льюис Гамільтон (Феррарі) +0,749
  8. Франко Колапінто (Альпін) +1,451
  9. Ісак Аджар (Ред Булл) +1,553
  10. П'єр Гаслі (Альпін) +1,605

Гран-прі Маямі 2026 року відбудеться у неділю, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі. Головна гонка розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що податкова Італії почала розслідування щодо несплати податків пілотами Формули-1.

