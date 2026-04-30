Гран-прі Маямі можуть скасувати через американські закони

Гран-прі Маямі під загрозою через американське законодавство, яке може змусити зупинити гонку в разі грози.

Про це повідомляє Motorsport.

За даними сервісу AccuWeather, на неділю, коли має відбутися основна гонка, імовірність дощу становить 88%, а гроз – 53%. Саме ризик блискавок є ключовим фактором, адже відповідно до законів США великі масові заходи на відкритому повітрі повинні бути призупинені в разі загрози ударів блискавки.

У таких умовах неможливо використовувати медичний гелікоптер, а також виникає небезпека для глядачів, які мають залишити трибуни та сховатися. Це означає, що навіть без сильного дощу гонка може бути перервана червоним прапором.

"Ми уважно стежимо за прогнозом погоди. З огляду на схожу ситуацію торік у Маямі, коли існувала загроза гроз, у нас є план дій у надзвичайних ситуаціях, і ми активуємо його у разі потреби, щоб мінімізувати збої", – заявили FIA.

Згідно з нормами FIA та положеннями спортивного регламенту, в разі зупинки всі боліди повинні повернутися на піт-лейн. Після цього команди отримують дозвіл перемістити машини до боксів і виконувати обмежений перелік робіт до відновлення заїзду.

Окреме правило, яке діє лише на етапах у США, а саме в Маямі, Остіні та Лас-Вегасі, дозволяє командам працювати з болідами у гаражах під час паузи, що відрізняється від стандартної процедури в інших країнах.

Рішення про рестарт приймається директором гонки після оцінки безпеки, при цьому команди отримують щонайменше 10 хвилин попередження перед відновленням заїзду.

