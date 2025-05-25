Чемпіонський болід Шумахера продали за восьмизначну суму

Болід Феррарі F2001, який допоміг Міхаелю Шумахеру виграти свій четвертий титул чемпіона світу (другий зі Скудерією), був проданий на аукціоні RM Sotheby’s за 15,98 мільйона доларів.

Про це повідомляє Motorsport.

Згідно з джерелом, виручені кошти будуть передані до фонду Keep Fighting Foundation, який був заснований родиною "Червоного Барона" після його нещасного випадку на гірськолижному курорті наприкінці 2013 року.

Аукціон відбувся вчора, 24 травня, під час етапу Формули-1 в Монте-Карло, де проходила кваліфікація Гран-прі Монако. У зв'язку із цим усі, хто відвідав вікенд "королеви автоспорту", мав змогу на власні очі ще раз побачити шасі 211.

Live from the @F1PaddockClub: 'The Schumacher Crown Jewel' 2001 Ferrari F2001 crosses the block today at the FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO, marking the first-ever auction held at this legendary race. Register to bid at https://t.co/92CVdFAIPz pic.twitter.com/yd2NA09PRu — RM Sotheby's (@rmsothebys) May 24, 2025

Феррарі F2001 Шумахера вважається однією з найбільш легендарних машин. Вона не лише забезпечила Міхаелю його п'яту та останню перемогу на Гран-прі Монако 2001 року, але й принесла йому та Скудерії перемогу в особистому заліку та Кубку конструкторів відповідно.

F2001 також походить з популярної епохи спорту, і саме цей болід може похвалитися 3,0-літровим двигуном V10 потужністю 825 кінських сил. Машина, якою керували Шумахер та Рубенс Баррікелло, здобула 10 перемог, 13 поулів, три найшвидших кола та 197 очок.

‘The Schumacher Crown Jewel’—the 2001 Ferrari F2001—crosses the block in just a few minutes at the FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO, in partnership with F1 Paddock Club. Watch it live here: https://t.co/jeV35ZtFgc pic.twitter.com/ghxVemE7wL — RM Sotheby's (@rmsothebys) May 24, 2025

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, о 16:00 стартуватиме Гран-прі Монако сезону-2025.

Інший семиразовий чемпіон світу, який керує болідом Феррарі, Льюїс Гамільтон розпочне цю гонку не з місця, яке він забезпечив собі за результатами кваліфікації. Британського гонщика покарали втратою позицій через блокування Макса Ферстаппена.