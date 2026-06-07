Антонеллі став першим італійцем за 22 роки, який виграв Гран-прі Монако

У неділю, 7 червня, завершився шостий етап Формули-1 – Гран-прі Монако. Перемогу в Монте-Карло здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого цей тріумф став п'ятим поспіль.

Антонеллі – перший пілот в історії, який здобув перші п'ять перемог в кар'єрі поспіль, а також перший італійський переможець Гран-прі Монако за 22 роки.

Позаду італійського гонщика, який покращив свою перевагу в загальному заліку, фінішував 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, третім же закінчив пілот Ред Булл Ісак Аджар.

Зауважимо, що до фінішу доїхали 15 пілотів з 22. Зокрема зійшов чотириразовий чемпіон Макс Ферстаппен, чинний чемпіон світу Ландо Норріс, монегаск Шарль Леклер, а також Вальтеррі Боттас, Олівер Берман, Ленс Стролл та Карлос Сайнс.

Гонка в Монако розпочався з інцидента з Максом Ферстаппеном – його болід увімкнув режим захисту від заглухання, і повз нього пролетів увесь пелотон.

Поки Антонеллі впевнено відривався від Гамільтона та Леклера, позаду точилася жорстка тактична боротьба. Окон та Берман зіштовхнулися на перших колах, змусивши британця їхати на заміну переднього крила.

Судді на цьому етапі працювали в режимі нон-стоп. Перес отримав штраф за неправильне місце на стартовій решітці, а згодом Расселл, Гамільтон, Колапінто та Гаслі почергово ловили покарання за швидкість на піт-лейн. У Вільямс тим часом провернули знайому тактику: Албону наказали пропустити напарника Сайнса, щоб той спробував створити відрив від переслідувачів перед хвилею піт-стопів.

Справжня драма спалахнула на 60-му колі. Ленс Стролл розбив машину на повороті Ентоні Ногеса, спровокувавши появу сейфті-кара. На рестарті Шарль Леклер втратив контроль, зачепив бар'єр і вилетів із гонки. Пізніше замайоріли червоні прапори. Виявилося, що під час аварії Стролл счесав болідом частину асфальта, через що монегаск вилетів достроково завершив заїзд.

Після відновлення гонки Антонеллі знову бездоганно зорієнтувався і не залишив Гамільтону жодного шансу, відірвавшись на фініші на понад 6 секунд. Третім перетнув лінію П'єр Гаслі, але через купу штрафів француз скотився аж на 7-ме місце. Завдяки цьому на третю сходинку подіуму піднявся Ісак Хаджар.

Підсумкова класифікація

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Ісак Аджар (Ред Булл); Оскар Піастрі (Макларен); Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); П'єр Гаслі (Альпін); Александр Албон (Вільямс) Ніко Гюлькенберг (Аудіо); Естебан Окон (Хаас); Серхіо Перес (Каділак); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Габріель Бортолетто (Ауді); Джордж Рассел (Мерседес); Франко Колапінто (Альпін);

Зійшли: Макс Ферстаппен (Ред Булл), Вальтеррі Боттас (Каділак), Олівер Берман (Хаас), Ландо Норріс (Макларен), Ленс Стролл (Астон Мартін), Шарль Леклер (Феррарі), Карлос Сайнс (Вільямс).

Загальний залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 156; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 90; Джордж Расселл (Мерседес) – 88; Шарль Леклер (Феррарі) – 75; Оскар Піастрі (Макларен) – 60; Ландо Норріс (Макларен) – 58; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 43; Ісак Аджар (Ред Булл) – 29; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 26; П'єр Гаслі (Альпін) – 26; Олівер Берман (Хаас) – 18; Франко Колапінто (Альпін) – 15; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 13; Карлос Сайнс (Вільямс) – 6; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Естебан Окон (Хаас) – 3; Габріель Бортолето (Ауді) – 2; Серхіо Перес (Каділак) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 244; Феррарі – 165; Макларен – 118; Ред Булл – 72; Альпін – 41; Рейсін Буллз – 39; Хаас – 21; Вільямс – 11; Ауді – 2; Каділак – 1; Астон Мартін – 0.

Наступний етап – Гран-прі Барселони – пройде 12-14 червня на автодромі Барселони-Каталуньї.