Чемпіонський виступ Антонеллі та божевілля позаду: підсумки Гран-прі Монако

Завершилось одна з найпрестижніших і водночас найменш улюблених гонок багатьох любителів автоспорту. У Монте-Карло відбувся черговий етап Формули-1 – Гран-прі Монако.

І хоча заїзд лазуровим берегом не подарував нам багато обгонів на трасі та боротьби колесо в колесо, однак цікавих назбиралось не менше, ніж на будь-якому іншому Гран-прі цього року.

Леклер підписав "вічний" контракт з Феррарі

Розпочався, щоправда, цей етап навіть не з традиційних пресконференцій, а з новини, що гонщик Феррарі Шарль Леклер підписав новий багаторічний контракт. Насправді цей анонс важливіший ніж може здатися, адже за інформацією ЗМІ монегаск перший пілот у пелотоні, що має контрактне підтвердження того, що виступатиме у Формулі-1 у 2030-х.

До того ж, попри бажання деяких фанатів побачити улюбленця Скудерії в іншій команді, реальних варіантів для переходу в нього немає. Наразі Леклер має одну з найбільших зарплат та його послуги не цікавлять лідерів пелотону, які ціляться в молодших гонщиків. Саме тому здається, що союз Шарля та Феррарі буде вічним, що він поб'є всі рекорди довготривалості їзди за Скудерію, а от чи стане чемпіоном у червоному комбінезоні – питання відкрите.

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І думаю Леклер очікував на успішний домашній етап, адже Феррарі на думку багатьох були фаворитами заїзду. Однак з самого початку все пішло не за планом. Хоч Шарль і лідирував у першій практиці і був другим у вечірній тренувальній сесії, однак скарги на гальма були основною причиною радіопереговорів Леклера з інженером.

Пізніше Феррарі підтвердили, що знають про проблему, але вирішити її з етапу в Канаді не вдалось, а тому чекати монегаску на покращення потрібно ще щонайменше тиждень.

У кваліфікації страждання Леклера не закінчились, а апогеєм стало зіткнення з бар'єром, що позбавило місцевого пілота поулу.

У гонці пілот Феррарі продовжував боротись з болідом, а одним з найяскравіших кадрів дня став мінімальний дотик машини з 16 номером до стіни, що утворив іскри. Однак доїхати спокійно на подіум монегаск не зумів. Спочатку під машиною безпеки Леклера закликали в бокси, не повідомивши про штраф Льюса Гамільтона, через що він втратив позицію відносно напарника, а вже на рестарті, за 10 кіл до фінішу, Шарль в'їхав у стіну і першими ж словами дав зрозуміти, що його вини в цьому немає:

"Чесно, я навіть не буду брати кляту провину на себе. Ці кляті гальма!"

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Після гонки ми спостерігали ще дивнішу картину, де зазвичай спокійний Леклер зривається на механіків у боксах. Шарль Леклер мав хорошу змогу вийти на друге місце в чемпіонаті, закріпивши свій союз з Феррарі гарним виступом, але гонка в Монако наче підтвердила жарти про аб'юзивні стосунки команди та пілота.

Антонеллі – майбутній чемпіон, Расселл розчаровує

Попри невдалий заїзд від Леклера італійський гімн лунав у Монте-Карло і лунав на честь першого за 22 роки італійського та наймолодшого в історії переможця Гран-прі Монако. Кімі Антонеллі видав неймовірний вікенд, коли від Мерседес нічого не очікували та, коли його успіхам піддавались сумнівам.

Проте Антонеллі показав максимальну холоднокровність на вузьких вулицях та завоював поул-позицію, а потім лідирував від 1 кола і до останнього.

Хтось може апелювати до того, що Кімі пощастило зі сходом Ферстаппена (про це далі), але виступ Андреа був гросмейстерським, без нервів та помилок. Лише проблеми з болідом могли завадити йому здобути перемогу в Монако.

Напротивагу цьому ми бачили Джорджа Расселла, що їхав у такому ж Мерседес, однак виглядав на дві голови гірше – невдала кваліфікація, помилки, погана робота команди та комунікація. Ймовірно, якби не помилка механіків під час сейфті-кару, коли британець не відстояв штраф, то Расселл фінішував би третім і мав би значно менше критики у свій бік, але ця помилка не вбила напрацювання Джорджа, а лише доповнила всі проблеми, що спіткали гонщика протягом етапу в Монте-Карло.

Антонеллі випереджає напарника на фантастичні 68 очок і навіть суперуспішний виступ у Європі вже не допоможе Расселлу в боротьбі за титул.

Як правильно відмічав сам британець – тепер він не може наздогнати Антонеллі, лише Антонеллі може втратити це чемпіонство.

Kimi Antonelli borrowed a quote from Kobe Bryant after his fifth win of the year. 💬 pic.twitter.com/JbSK1kkboD — Motorsport (@Motorsport) June 7, 2026

Розчарування Ред Булл, радість молодших "бичків"

Хтось скаже: "Але ж в Аджара подіум". Так, але чи на це розраховували "бики" після фантастичної кваліфікації Макса Ферстаппена? Гадаю, що очікування від виступу нідерландця були куди більшими за третє місце Ісака.

До того ж, протягом усієї гонки Ред Булл не покидали різні проблеми. Спочатку Ферстаппен не зумів вдало стартувати і зійшов з дистанції, а потім Аджар зіткнувся з проблемами з двигуном, що не полишали його до завершення заїзду. І навіть потенційна дискваліфікація француза, що нависала над ним, була пов'язана з цим.

Механіки під червоними прапорами намагались виправити цю проблему, однак, коли до них підійшли та запитали про характер робіт, то все повернули до попереднього стану. Стюарди вирішили не карати французького гонщика, однак мене не полишає думка, що Ред Булл через механічні проблеми втратили один з найбільших шансів на перемогу цього сезону.

Водночас інша стайня "бичків" задоволена етапом у Монако на 100%. 5 та 6 місця Ліама Лоусон та Арвіда Ліндблада дозволили Рейсінг Буллз наблизитись до Альпін на відстань 2 очок. Впевнений пілотаж обох пілотів та хороша стратегія стали запорукою успіху – РБ-молодші стали єдиним колективом, що має двох гонщиків у першій десятці Гран-прі Монако.

Зламані лімітатори та інші проблеми

Але "бики" були не єдиними, хто стикався з різними проблемами. Лише троє гонщиків з семи, що зійшли, припинили заїзд через зіткнення, інші мали різні поломки, а хтось страждав від постійних штрафів, що також було спричинено збоєм у програмному забезпеченні.

Річ у тім, що лімітатори на піт-стопі мали б обмежувати швидкість боліда до 60 км/год, однак відразу ряд пілотів мали з цим проблеми, за що отримували 5 секунд штрафу. Саме це остаточно зіпсувало гонку Расселлу, який неправильно відстояв штраф.

The stewards at the Monaco GP pic.twitter.com/cqDOy8Pxqg — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) June 7, 2026

Окремо можна зазначити Каділак. Серхіо Перес втратив перші очки в історії команди через двічі неправильний старт, а болід Вальттері Боттаса буквально перегрівся на монегаському сонечку.

Цьому звичайно радіють Астон Мартін, які зуміли заробити перші бали в цьому сезоні. І зробив це звичайно Фернандо Алонсо, попри фініш 12-м штрафи попереду дозволили іспанцю навіть у такий провальний сезон для АМ завоювати хоч якісь поїнти.

Монако залишається Монако

Ну і наостанок варто констатувати, що Монако не змінилось. Попри намагання організаторів зробити для гонки в Монте-Карло спеціальні умови та підлаштувати регламент саме під цей етап – нічого не вийшло.

Уся інтрига і цікавість заїзду заключалась у штрафах та сходах, а деякі команди навіть намагались відтворити нечесну боротьбу з минулорічного етапу, де обов'язковими були два піт-стопи і пілоти команд спеціально їхали повільно, щоб створити достатню перевагу для зміни гуми в напарника.

Ймовірно Монако ніколи вже не стане цікавою гонкою з хоч якимись обгонами, але й очікувати, що цей заїзд зникне з календаря Формули-1 не варто.

Чого лише вартує факт, що за можливість дивитися "королеву автоспорту" прямо з яхти власник судна може заплатити близько 150 тисяч євро за "паркув