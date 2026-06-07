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Антонеллі побив чотири рекорди після перемоги на Гран-прі Монако

Володимир Слюсарь — 7 червня 2026, 20:12
Антонеллі побив чотири рекорди після перемоги на Гран-прі Монако
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі після перемоги на Гран-прі Монако поставив одразу декілька рекордів.

Італієць став наймолодшим переможцем Гран-прі Монако в історії Формули-1. Він виграв у 19 років та 9 місяців, побивши 16-річний рекорд Льюїса Гамільтона, який здобув "золото" у віці 23 років.

Окрім цього Антонеллі тепер наймолодший володарь Гранд-слему (поул-позиція + лідер у кожному колі + найшвидше коло + перемога). Попередній рекорд належав чотириразовому чемпіону світу Максу Ферстаппену, який здобув Гранд-слем у 23 роки та 9 місяців.

Також Кімі став єдиним гонщиком Формули-1, який здобув перші п'ять перемог в кар'єрі поспіль.

На додачу він став першим за останні 22 роки італійцем, який тріумфував на перегонах у Монако. Попереднім італійцем, який також виграв у Монте-Карло, був Ярно Труллі у 2004 році за команду Рено.

Нагадаємо, що у неділю, 7 червня, завершився шостий етап Формули-1 – Гран-прі Монако. Позаду італійського рекордсмена фінішував 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, третім же закінчив пілот Ред Булл Ісак Аджар.

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гран-прі Монако

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