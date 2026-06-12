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П'єру Гаслі повернули третє місце на Гран-прі Монако

Володимир Слюсарь — 12 червня 2026, 14:20
П'єру Гаслі повернули третє місце на Гран-прі Монако
П'єр Гаслі
Альпін

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) переглянула результати Гран-прі Монако та повернула третє місце пілоту Альпін П'єру Гаслі.

Про це повідомила пресслужба Альпін.

Французький гонщик повернувся на третю позицію в підсумковому заліку після того, як стюарди скасували два п'ятисекундні штрафи.

Перший штраф був за перевищення швидкості на піт-лейн на 0,1 км/год, а другий – за перевищення на 0,4 км/год.

Таким чином пілот Ред Булл Ісак Аджар опустився на четверте місце.

Оновлена підсумкова класифікація

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  2. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  3. П'єр Гаслі (Альпін);
  4. Ісак Аджар (Ред Булл);
  5. Оскар Піастрі (Макларен);
  6. Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз);
  7. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
  8. Александр Албон (Вільямс)
  9. Естебан Окон (Хаас);
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);

Нагадаємо, що також на Гран-прі Монако штрафи отримали Льюїс Гамільтон, Оскар Піастрі, Джордж Рассел та Франко Колапінто.

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