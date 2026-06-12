П'єру Гаслі повернули третє місце на Гран-прі Монако
П'єр Гаслі
Альпін
Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) переглянула результати Гран-прі Монако та повернула третє місце пілоту Альпін П'єру Гаслі.
Про це повідомила пресслужба Альпін.
Французький гонщик повернувся на третю позицію в підсумковому заліку після того, як стюарди скасували два п'ятисекундні штрафи.
Перший штраф був за перевищення швидкості на піт-лейн на 0,1 км/год, а другий – за перевищення на 0,4 км/год.
Таким чином пілот Ред Булл Ісак Аджар опустився на четверте місце.
Оновлена підсумкова класифікація
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Ісак Аджар (Ред Булл);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз);
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
- Александр Албон (Вільямс)
- Естебан Окон (Хаас);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
Нагадаємо, що також на Гран-прі Монако штрафи отримали Льюїс Гамільтон, Оскар Піастрі, Джордж Рассел та Франко Колапінто.