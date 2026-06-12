П'єру Гаслі повернули третє місце на Гран-прі Монако

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) переглянула результати Гран-прі Монако та повернула третє місце пілоту Альпін П'єру Гаслі.

Про це повідомила пресслужба Альпін.

Французький гонщик повернувся на третю позицію в підсумковому заліку після того, як стюарди скасували два п'ятисекундні штрафи.

Перший штраф був за перевищення швидкості на піт-лейн на 0,1 км/год, а другий – за перевищення на 0,4 км/год.

Таким чином пілот Ред Булл Ісак Аджар опустився на четверте місце.

Оновлена підсумкова класифікація

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); П'єр Гаслі (Альпін); Ісак Аджар (Ред Булл); Оскар Піастрі (Макларен); Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); Александр Албон (Вільямс) Естебан Окон (Хаас); Фернандо Алонсо (Астон Мартін);

Нагадаємо, що також на Гран-прі Монако штрафи отримали Льюїс Гамільтон, Оскар Піастрі, Джордж Рассел та Франко Колапінто.