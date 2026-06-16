Макларен подали апеляцію на відміну штрафів Гаслі під час Гран-прі Монако

Макларен підтвердила подачу апеляції на рішення стюардів переглянути підсумки Гран-прі Монако і повернути третє місце П'єру Гаслі.

Про це йдеться у заяві команди.

На етапі в Барселоні стюарди задовольнили запит команди Альпін на перегляд двох штрафів, які отримав П'єр Гаслі під час гонки в Монако.

У підсумку французький гонщик повернувся на третє місце в протоколі Гран-прі Монако. Інші команди мали 96 годин, щоб оскаржити це рішення, і в Макларен скористалися цим правом.

"Макларен підтверджує, що подала офіційне повідомлення про апеляцію до Міжнародного апеляційного суду FIA щодо наступних рішень, пов'язаних із Гран-прі Монако 2026 року: Документ №99 "Рішення стюардів", Документ №100 "Переглянута підсумкова класифікація гонки" та Документ №101 "Переглянутий розподіл очок чемпіонату. Ми повністю поважаємо судові процедури FIA та роль стюардів, однак вважаємо, що цей випадок порушує важливі питання, які стосуються спортивної справедливості, послідовності у застосуванні регламенту та цілісності спортивного змагання", – йдеться у заяві команди.

Нагадаємо, що також на Гран-прі Монако штрафи отримали Льюїс Гамільтон, Оскар Піастрі, Джордж Рассел та Франко Колапінто.